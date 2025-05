Kreuzfahrt: Ausflug endet in dramatischem Unfall – Frau werden beide Beine fast abgetrennt

Hannah Smith aus Memphis im US-Bundesstaat Tenessee hatte gerade ihren Abschluss am College gemacht – und zwar mit Bestnote. Um diesen Erfolg und das Kapitel in ihrem Leben zu feiern, wollte sie sich eine Kreuzfahrt auf die Bahamas gönnen. Doch aus dem Traumurlaub wurde ein Albtraum.

Denn als das Kreuzfahrtschiff am ersten Tag der Bahamasreise am Montag (12. Mai) in Nassau anlegte, kam es bei einem Ausflug zu einem schrecklichen Unfall. Denn plötzlich habe der Kapitän der Ausflugsfähre panische Schreie gehört und eine um ihr Leben kämpfende junge Frau im Wasser gesehen – es war die 22-jährige Hannah.

Kreuzfahrt-Ausflug endet im Blutbad

Wie unter anderem die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtet, ist die junge Absolventin bei der Tagestour vom Ausflugsboot gefallen. Dabei sei sie von der Schiffsschraube angesaugt und beide Beine seien teilweise aufgeschlitzt und abgetrennt worden. Der Kapitän sagte gegenüber der Polizei, dass das ganze Wasser auf einmal vom Blut rot gefärbt gewesen sei.

Aus eigener Kraft schaffte es die 22-Jährige nicht mehr aus dem Wasser, nur durch das Eingreifen zweier Urlauberinnen konnte sie aus dem Meer gezogen und gerettet werden. Die junge Frau hatte viel Blut verloren und da sie die seltene Blutgruppe 0 negativ besitzt, wurde auf den Bahamas eine Blutspendenaktion ins Leben gerufen. Ihre Mutter Tracy nahm direkt den nächsten Flieger, aber als sie in dem karibischen Paradies ankam, lag Hannah bereits einige Zeit im Krankenhaus. Inzwischen konnte sie aber wieder in die USA transportiert werden.

Langer Heilungsprozess steht bevor

Über eine Go-Fund-Me-Kampagne sammelt die Familie inzwischen Geld für ihre Genesung und die Behandlungen, die noch kommen werden. „Durch die Gnade Gottes ist sie immer noch bei uns, aber der Weg, der vor uns liegt, ist lang, voller Operationen und überwältigender medizinischer Kosten“, heißt es dort.

Fünf Operationen habe sie bereits hinter sich und zuvor lag sie kurzzeitig sogar im künstlichen Koma. In dem Beitrag beschreiben sie sie liebevoll als „die Stärkste von uns allen“. Und genau jetzt müsse sie abermals ihr Kämpferherz beweisen, damit ihre Träume und Ziele weiterhin leben. Aber die Familie ist sich sicher: „Dieser Bootsunfall wird dein Leben nicht bestimmen.“