Kreuzfahrt: Drama an Bord – dann kommt es für die Passagiere richtig dicke

Große Enttäuschung bei einer Kreuzfahrt in Australien! Als das Schiff in Richtung Indonesien aufbrach, brach auch etwas anderes aus. Der Corona-Virus grassierte plötzlich an Deck.

Etliche Passagiere und Crew-Mitglieder steckten sich auf der Kreuzfahrt an – trotz umfassender Schutzmaßnahmen. Doch das war längst nicht das einzig Schlimme für die Reisenden.

Kreuzfahrt: Corona-Ausbruch hat üble Folgen für Passagiere

Es fing alles so schön an. Die 25-tägige Kreuzfahrt mit der „Queen Elizabeth“ startete am 15. November in Sydney und führte dann bis nach Indonesien. Doch vor Bali war plötzlich Schluss. Den die indonesischen Behörden verweigerten dem Schiff die Einfahrt. Der Grund: ein Corona-Ausbruch an Bord.

Wie viele genau sich angesteckt hatten, wollte eine Sprecherin der Reederei Cunard gegenüber „The Sydney Morning Herald“ nicht klarstellen. Es habe aber eine „erhöhte Übertragungsrate“ gegeben. Die Folgen für die 2.100 Passagiere und Crewmitglieder waren immens, denn sie durften ungeachtet einer Ansteckung nicht an Land gehen.

Das Schiff musste abdrehen und die Weiterreise antreten. Neben weiteren Halten in Australien ging es dann schnurstracks weiter nach Fremantle. Nach den Regeln der WA-Gesundheitsbehörde müssen die Infizierten fünf Tage an Bord isoliert werden. Also kein Bali und auch sonst erst einmal nichts Schönes.

Reisen ab Australien betroffen

„Leider können wir Indonesien derzeit nicht besuchen, da die Zahl der Übertragungen in der Gemeinschaft in ganz Australien ständig zunimmt und sich dies auch auf verschiedene Kreuzfahrtgesellschaften auswirkt“, bedauerte die Cunard-Sprecherin. Erst Anfang November hatten sich auf der „Majestic Princess“ der Reederei Carnival Cruises 800 Passagiere mit Covid angesteckt.

Um mit der „Queen Elizabeth“ reisen zu können, müssen die Passagiere durchgeimpft sein. Nur einem fünfprozentigen Anteil an Ungeimpften wird in medizinischen Ausnahmefällen die Mitfahrt gewährt. Zudem müssen alle Gäste einen negativen Covid-Test vorweisen können und in Innenräumen eine Maske tragen, wie der „The Sydney Morning Herald“ berichtet. Das hat in diesem Fall jedoch nichts genützt.