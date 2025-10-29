Kreuzfahrt-Passagierin auf einsamer Insel zurückgelassen – Stunden später ist sie tot

Eine Luxuskreuzfahrt vor der Küste Australiens endete für eine Urlauberin in einer Katastrophe. Die 80-Jährige starb auf der idyllischen Lizard Island, nachdem sie offenbar von ihrem Kreuzfahrtschiff „Coral Adventurer“ vergessen wurde. Was als traumhafter Ausflug begann, entwickelte sich zu einer tragischen Geschichte.

Am letzten Samstag (25. Oktober) schloss sich die Frau auf ihrer Kreuzfahrt einer Wandergruppe an. Ziel war „Cook’s Look“, ein beliebter Aussichtspunkt mit atemberaubendem Blick über das Great Barrier Reef. Doch während der Tour machte sie eine Pause und entfernte sich wohl von der Gruppe. Als die Sonne unterging, setzte die „Coral Adventurer“ ihre Reise fort – ohne die Passagierin.

Kreuzfahrt-Schiff vergisst Frau auf Insel

Erst zwei Stunden später schlug jemand Alarm, als die Frau an Bord nicht auffindbar war. Der Kapitän kehrte sofort um, doch zu diesem Zeitpunkt war es bereits Nacht. Eine intensive Suchaktion begann auf der weitgehend unbewohnten Insel. Medien berichten, dass ein Hubschrauber die Gegend absuchte, während Helfer die Wanderwege durchkämmten.

Am Sonntagmorgen dann die schockierende Nachricht: Die Urlauberin wurde tot aufgefunden. Die genaue Todesursache wird noch untersucht, jedoch sprach die Polizei von Queensland laut „Bild.de“ bisher von einem „nicht verdächtigen Tod“. Der tragische Vorfall wirft viele Fragen auf – vor allem zum Umgang des Kreuzfahrt-Anbieters mit der Sicherheit seiner Passagiere.

Kreuzfahrt-Anbieter unter Druck

Die australische Seefahrtsbehörde AMSA hat Ermittlungen aufgenommen. Befragungen der Crew sollen klären, wie es zu diesem tödlichen Fehler kommen konnte. Mark Fifield, Chef des Reiseveranstalters „Coral Expeditions“, erklärte dazu: „Während die Ermittlungen zu dem Vorfall noch andauern, bedauern wir zutiefst, dass dies geschehen ist, und bieten der Familie der Frau unsere volle Unterstützung an.“

Die 80-Jährige hatte gerade erst ihre 60-tägige Traumreise begonnen. Diese exklusive Kreuzfahrt kostet mehrere Zehntausend Dollar und verspricht Zugang zu abgelegenen Naturschauplätzen Australiens. Lizard Island ist bekannt für seine Naturpfade und bietet lediglich ein Luxusresort sowie eine Forschungsstation. Das Kreuzfahrtschiff wird für genau solche abgelegenen Gebiete genutzt und bietet Platz für 120 Gäste.