Kreuzfahrt: Beliebter Hafen hat die Nase voll – Passagiere schauen in die Röhre

Wer eine Kreuzfahrt plant, der hat diese in der Regel bereits viele Wochen in Voraus gebucht. Je näher der Tag der Abreise rückt, desto mehr Vorfreude baut sich schließlich auf, bis es der Ozeanriese endlich in See sticht. Passagiere, die sich jedoch diesen Urlaubsort ausgesucht haben, müssen künftig wohl mit einige Änderungen rechnen. Fest steht: Diese Stadt macht ernst und zieht nun endgültig die Reißleine.

Die karibischen Inseln, Amerikanisches Festland oder eine Skandinavien-Rundreise? Die möglichen Routen, die Urlauber mit einem Kreuzfahrt-Schiff abklappern können, sind vielfältig. Wer nur noch wenige unverbrauchte Urlaubstage hat oder sich auf hoher See nicht ganz so wohl fühlt, kann jedoch auch ganz bequem zu naheliegenderen Häfen schippern. Ist damit nun bald Schluss?

Kreuzfahrt: DIESE Stadt macht ernst

Einige Städte beklagen sich schon länger über den Massentourismus, der mit großen anlegenden Kreuzfahrt-Giganten einhergeht und für jede Menge Dreck und Luftverschmutzung sorgt. Während die Anzahle der Urlauber, die sich jährlich für das Reisen per Schiff entscheiden, stetig zunimmt, müssen die Urlaubsorte im Interesse ihrer eigenen Anwohner entscheiden: Wie viel Tourismus ist überhaupt noch sinnvoll?

+++ Kreuzfahrt: Notfall an Bord! Kapitän bleibt keine andere Wahl +++

Amsterdam, die Hauptstadt der Niederlande, wird von vielen für einen kurzen Tagestrip geschätzt. Malerische schmale Häuser und verzweigte Grachtensysteme, die einen Einblick in längst vergangene Jahrhunderte geben. Kein Wunder also, dass die Stadt jedes Jahr unzählige Besucher anzieht. Während die Touristenspots boomen, wird nun ein Plan entwickelt, der den Kreuzfahrttourismus in Amsterdam künftig eindämmen soll.

Weitere Themen:

„Bis 2026 soll die Anzahl der jährlichen Anläufe durch Hochseekreuzfahrtschiffe auf 100 reduziert werden. Ab 2027 müssen alle Hochseekreuzfahrtschiffe in Amsterdam Landstrom nutzen“, heißt es in einem Bericht des Portals „Schiffe und Kreuzfahrten“. Eine entsprechende Landstromanlage wird derzeit noch gebaut. Diese Maßnahmen sollen der Luftverschmutzung durch die großen Dampfer entgegenwirken und die Infrastruktur entlasten.

Kreuzfahrt-Liebhaber sollten sich künftig darauf einstellen, dass viele Reiseziele den gleichen Schritt gehen und den Tourismus eindämmen. Immerhin: Amsterdam folgt mit den Maßnahmen bereits der Idee anderer europäischer Großstädte wie Dubrovnik und Venedig.