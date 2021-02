Kreuzfahrt: Alle aktuellen Infos! Das solltest du als Reise-Fan jetzt unbedingt beachten

Kreuzfahrten waren im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie sehr kompliziert. Viele mussten abgesagt oder verschoben werden. Auch im Jahr 2021 gestalten sich Kreuzfahrten weiterhin kompliziert.

Wie lange Corona noch einen Einfluss auf die Kreuzfahrt-Branche haben wird, ist derzeit vollkommen unklar. Aber die folgenden Infos solltest du als Kreuzfahrt-Fan auf jeden Fall kennen.

Kreuzfahrt: DAS musst du derzeit beachten

Auch wenn die Corona-Pandemie in Deutschland derzeit noch sehr präsent ist, sollen bald wieder einige Kreuzfahrt-Schiffe in See stechen. Dabei gilt es aber auch für die Passagiere einige Regeln zu beachten.

Die wichtigsten Codes an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes:

Bravo = Feuer an Bord

Alpha = Medizinischer Notfall

Kilo = Personal muss sich bei den Notfallstellen melden, beispielsweise für Evakuierungen

Echo = Schiff beginnt zu treiben

Oscar = Mann über Bord

30-30 = Putzkolonne wird gebeten, Dreck zu beseitigen; ein PVI (public vomiting incident) ist ein „Vorfall öffentlichen Erbrechens“

Operation Bright Star = Toter an Bord

Wie die „Welt“ berichtet müssen alle Reisenden vor der Kreuzfahrt einen negativen Corona-Test vorlegen. Oft wird noch ein weiterer Test an Bord gemacht – ausschlaggebend hierfür ist meist die Länge der Reise. Die Kosten für die Tests werden häufig von den Kreuzfahrt-Anbietern übernommen. Auch die Landgänge laufen nur unter besonderen Umständen. Sie sind kontaktlos als sogenannte „social bubbles“.

Kreuzfahrt: Diese Reedereien bieten Reisen an

Wie auch im Alltag so gilt auch an Bord eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen und auch über eine Corona-Reiseversicherung sollte man sich Gedanken machen. Ganz sicher, dass die Reise wie geplant stattfinden kann, ist trotz der Regeln nicht.

Derzeit bieten nur drei Hochsee-Reedereien Fahrten mit Passagieren an: Tui Cruises, Hapag-Lloyd Cruises und MSC Cruises.

Kreuzfahrt: Diese Schiffe stechen bald in See

Laut „cruise4news.at“ stechen im Februar mehrere Schiff in See.

Mein Schiff 2 und Mein Schiff 1 werden im Februar 2021 die Kanarischen Inseln als Ziele der Kreuzfahrten haben. Neben Tui Cruises ist auch Hapag-Lloyd Cruises auf den Kanarischen Inseln vertreten. Im Februar bietet das Unternehmen mit der Europa 2 Reisen ab/bis Teneriffa an.

Kreuzfahrt: Zwei Schiffe von Mein Schiff sind rund um die Kanarischen Inseln unterwegs. (Symbolbild) Foto: IMAGO / penofoto

Auch im Mittelmeer sind einige Kreuzfahrtschiffe unterwegs. Die MSC Grandiosa fährt ab/bis Genua italienische Häfen und Malta an. Die MSC Magnifica steuert bei zehntägigen Reisen Livorno, Civitavecchia (Rom), Messina, Malta, Athen und Katakolon (Olympia) an.

Neben Europa sind ebenfalls in Singapur zwei Kreuzfahrt-Schiffe im Einsatz. Die jeweiligen Reisen beinhalten allerdings nur Seetage und können nur von Personen mit einem Wohnsitz in Singapur gebucht werden. Ebenso verhält es sich mit einer angebotenen Kreuzfahrt in Taiwan. In der Südsee ist die Aranui 5 unterwegs. Diese kann theoretisch auch von Europäern gebucht werden, falls diese einen Weg nach Französisch-Polynesien finden. Im Februar 2021 sind auch kleinere Schiffe in Australien, Neuseeland und Japan unterwegs. Auch diese Reisen können aber nur von Einheimischen gebucht werden. (gb)