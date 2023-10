Kreuzfahrt: AIDAaura kommt nicht von der Stelle und macht tausenden Urlaubern Sorge

Es sollte eine Kreuzfahrt werden, wie es sie noch nie gegeben hat. Doch nun macht sich unter tausenden Reisenden große Sorge breit.

Im Zentrum der Aufregung stehen das Kreuzfahrt-Schiff „AIDAaura“, eine neue Reederei sowie eine Fahrt von Bremerhaven nach Istanbul, aus der erst mal nichts wird. Aber der Reihe nach.

Kreuzfahrt-Dampfer rührt sich nicht

Schon seit geraumer Zeit steht fest: Das Schiff „AIDAaura“ hat unter diesem Namen seine letzte Kreuzfahrt hinter sich gebracht. Unter dem Namen „Lara“ soll das Schiff ab Herbst diesen Jahres für die neue Reederei Life at Seas in See stechen.

Der Mega-Plan des neuen Eigentürmers: Ab dem 1. November soll „Lara“ zur größten Kreuzfahrt der Geschichte aufbrechen. Drei Jahre soll die Reise dauern. Währenddessen sollen 375 Häfen in 135 Ländern auf allen Kontinenten angesteuert werden (DER WESTEN berichtete in diesem Beitrag ausführlich über die Pläne).

Doch damit diese gigantische Kreuzfahrt starten kann, müsste das Schiff erst mal von Bremerhaven nach Istanbul. Und genau dort liegt das Problem, berichtet „Nord24“. Denn der Ozeanriese liegt immer noch in Bremerhaven. Und so machen die ersten Urlauber sich bereits Sorgen, dass die geplante Kreuzfahrt nicht rechtzeitig losgeht.

Geht die Mega-Kreuzfahrt noch rechtzeitig los?

Kendra Holmes will die Urlauber beruhigen. Die Geschäftsführerin von Life at Seas dementiert Spekulationen, wonach die Mega-Kreuzfahrt nicht rechtzeitig in Istanbul starten werde. Holmes betont, dass in Bremerhaven noch manche Untersuchungen am Schiff nötig seien. Außerdem habe die Zahlung des immensen Kaufpreises die Finanzbehörden auf den Plan gerufen. Diese ermitteln, ob es bei der Zahlung womöglich zu Geldwäsche gekommen war.

Dies alles führte dazu, dass die Abfahrt der einstigen „AIDAaura“ bereits mehrmals verschoben wurde. Aktuell ist der 12. Oktober als Abfahrtstermin anvisiert. Dann soll es für den Kreuzfahrt-Riesen von Bremerhaven nach Istanbul gehen. Und anschließend wartet auf das Schiff die größte Reise der Kreuzfahrt-Geschichte.