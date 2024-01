Kreuzfahrt: Aida-Gäste im Beschwerde-Modus! Reederei reagiert sofort

Eine Kreuzfahrt soll eigentlich eine wunderbare Erfahrung sein. Noch lange möchte man an die wunderschönen Tage auf hoher See zurückdenken. Schließlich nimmt man ja auch einiges an Geld in die Hand. Doch nicht immer läuft auf einer Kreuzfahrt alles glatt. Das musste auch ein Paar auf schmerzliche Art und Weise erfahren.

Kreuzfahrt-Gäste erheben harte Vorwürfe

Die Vorfreude auf die anstehende Kreuzfahrt ist groß. Viele Reisende buchen den Urlaub schon einige Monate vorher und freuen sich jeden Tag mehr auf eine entspannte Zeit. Vor allem bei Kreuzfahrt-Neulingen dürfte die Aufregung groß sein. Immerhin weiß man nicht genau, was einem an Bord erwartet.

Und auf seine Erfahrungen an Bord eines Aida-Schiffes hätte dieses Paar wohl gut und gerne verzichten können. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ schreibt, steht für sie nun fest: Es war sicher das letzte Mal, dass sie mit der Aida gereist sind!

Im Januar betraten sie das Schiff, freuten sich auf ihre erste Kreuzfahrt. Doch schon direkt nach dem Boarding kamen die ersten Probleme. Die Kabine sei noch nicht fertig gewesen und die Urlauber haben warten müssen, so die Aussagen eines Urlaubers auf Facebook.

Restaurant angeblich überfüllt

Doch das war nicht das einzige Problem, welches sie an Bord hatten. „Jedes Restaurant an Bord war zu den Essenszeiten so überfüllt, dass man keinen Fuß auf den Boden bekommen hat“, schrieb der Urlauber auf der Facebook-Seite der Reederei.

Und auch an der Rezeption mussten sie lange Zeit warten. „In den ersten zwei Tagen haben wir rund 30 Minuten gewartet“, hieß es weiterhin. Die Anzahl der Gäste auf der „Aida Nova“ sorgte für einen echten Schock bei den beiden Kreuzfahrt-Neulingen. „Die Infrastruktur auf diesem Schiff ist für diese Fahrgastzahlen nicht ausgelegt. Es ist einfach ein Massentransporter“, behauptet der Beitragsersteller weiterhin.

Aida möchte Passagieren helfen

Immerhin sei das Personal auf der „Aida Nova“ bemüht gewesen. Allerdings hätten manche von ihnen kein Deutsch gekonnt. Für die Urlauber ein echtes No-Go.

Harte Kritikpunkte, auf die das Aida-Social-Media-Team sofort reagierte. „Wir danken dir für deine offenen und ehrlichen Worte und bedauern, dass du mit deiner Reise nicht vollkommen zufrieden warst. Auch wenn du die Mängel bereits den Kollegen an Bord mitgeteilt haben solltest, nehmen wir die Kritikpunkte gern hier auf Facebook in einer privaten Nachricht entgegen und kümmern uns darum", hieß es von Aida.