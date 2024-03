Kreuzfahrt: Aida kassiert bittere Klatsche – Gäste wollen nicht mehr mitfahren

Eine Kreuzfahrt, die ist lustig, eine Kreuzfahrt, die ist schön – so lautet zumindest bei Enthusiasten des Urlaubs auf hoher See das Motto. Anders sehen das jetzt aber scheinbar einige Aida-Gäste.

Statt positiver Worte melden sie sich jetzt nur mit harscher Kritik zu Wort. Ausgerechnet die Reederei Aida kriegt dabei ordentlich ihr Fett weg. Was sie während ihrer Kreuzfahrten auf die Palme brachte, weiß unser Partnerportal „MOIN.DE“.

Kreuzfahrt im Kreuzfeuer der Kritik

Entspannung und Erholung pur? Laut einiger Gäste schaut man diesbezüglich auf Aida-Schiffen in die Röhre. Und das bedeutet drastische Konsequenzen. Denn viele Kreuzfahrt-Liebhaber wechseln jetzt zur Konkurrenz.

Doch was ist der Auslöser für die große Wanderung? Laut „MOIN.DE“ gibt es dafür nicht nur einen Grund. Nach satten 23 Jahren geht jetzt etwa eine Aida-Passagierin „fremd“ und hat sich dazu entschlossen, die Reißleine zu ziehen. Gründe dafür scheint es viele zu geben. So wird in vielen Foren die gigantische Größe der Kussmundschiffe kritisiert.

Urlauberin ist mit ihrer Kritik nicht alleine

Aber mit der Größe geht auch ein anderes Problem einher: die Überfrachtung. Vielen (ehemaligen) Aida-Urlaubern geht es auf den Ozeanriesen der bekannten Reederei viel zu laut und trubelig zu.

Bei vielen fängt das Problem, dass sie mit den Aida-Schiffen haben, aber auch schon bei der Buchung an. Ihnen ist so etwa das Angebot ein Dorn im Auge, denn für einige Services, die bei anderen Reedereien kostenlos sind, müssen Aida-Urlauber extra zahlen.