Kreuzfahrt: Was diese Gäste an Bord machten, hat heftige Strafen zur Folge

Viele verbinden eine Kreuzfahrt mit Spaß und Abenteuer – doch einige Passagiere gingen einen Schritt zu weit. Dafür kassierten sie heftige Strafen.

Auf was für Ideen diese Kreuzfahrt-Passagiere kamen, ist eigentlich kaum zu glauben. Mit ihren waghalsigen Aktionen brachten sie sich selbst und teilweise auch andere Passagiere in Gefahr. Und dafür landeten sie auf der Schwarzen Liste der jeweiligen Reederei oder sogar im Gefängnis.

Kreuzfahrt-Passagiere sprangen ins Meer

Wie „Cruise Tricks“ schreibt, gibt es tatsächlich Passagiere, die auf die waghalsige Idee kommen und von einem Kreuzfahrt-Dampfer ins offene Meer springen! So zum Beispiel ein 27-jähriger Amerikaner, der im Januar 2019 von seinem Balkon aus in das Wasser sprang – aus einer Höhe von rund 35 Metern!

Laut eigenen Angaben sei er betrunken gewesen. Kurioserweise überlebte er den Sprung quasi unverletzt. Doch eine Strafe kassierte er für sein undurchdachtes Verhalten trotzdem: Er kam auf die Schwarze Liste der Reederei. Einen ähnlichen Fall gab es auch auf der Aida im Juli 2017. Hier sprang ein 24-Jähriger nackt vom Schiff aus in das Hafenbecken – und löste damit um 6.30 Uhr morgens einen „Mann über Bord“-Alarm aus.

Kreuzfahrt-Gast löste Anker

Ein seltener Fall, aber tatsächlich so passiert: 2011 drang ein Mann aus Kalifornien in den Crew-Bereich eines Dampfers vor – und löste den 18 Tonnen schweren Anker des Schiffs! Er trug dabei sogar Arbeitshandschuhe. Auch er gab an, dass er bei der Tat betrunken gewesen sei.

Nichtdestotrotz gefährdete er mit dieser Aktion das Leben aller anderen Passagiere und damit auch sein eigenes. Für diese Aktion musste der Mann für vier Monate hinter Gittern und außerdem 7.500 Dollar blechen, wie „cruisetricks.de“ berichtet.

Ob betrunken oder nicht: Solche Aktionen sollte sich jeder Passagier an Bord eines Kreuzfahrtschiffes besser sparen.