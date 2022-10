Kreuzfahrt: DIESES Video eines Schiffes zeigt das Unfassbare – „Schlimm“

Was sich auf diesem Schiff bei einer Kreuzfahrt abspielte, war einfach erschreckend!

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der freut sich auf entspannte Tage an Deck. Doch auf einem Schiff der Aida wurde es plötzlich wild, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt: Video zeigt die Gefahren des Meeres

In den sozialen Netzwerken geben Mitarbeiter der Aida-Crew hin und wieder exklusive Einblicke, die du sonst nicht zu sehen bekommen würdest. Das Video eines Schiff-Mitarbeiters sorgte auf Facebook für ordentlich Staunen.

Der Mann filmte an Bord des Dampfers, welcher grade auf dem Weg von Schottland nach Island war. In dem Video ist zu sehen, wie der Bug der „Aida Aura“ durch die Wellen des Nordatlantik stößt.

Kreuzfahrt: Auf einem Schiff der Aida ging es richtig zur Sache (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Fotoagentur

Kreuzfahrt: Crew-Mitglied filmt wilde Fahrt

Das Wasser prallt am Rumpf des Schiffes ab, schießt in die Höhe und schwappt auf das Schiff hinauf! Der Dampfer kämpft sich so durch die Wellen.

—————————

Daten und Fakten zu Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“ hervor, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

Damit sollte das Prinzip eines Cluburlaubs auf die Kreuzfahrtreise übertragen werden

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise, derzeit (Stand 2022) besteht die Flotte aus 13 Schiffen

Das Merkmal der Aida-Schiffe ist der Kussmund am Bug

—————————-

„Das ist einer der Gründe, wieso ich es liebe auf einem Schiff zu arbeiten. Verrückt, oder?“, schreibt das Crew-Mitglied zu dem Video dazu.

—————————–

Weitere Kreuzfahrt-Themen:

—————————-

Kreuzfahrt: Passagier hat an Bord offenbar nichts mitbekommen

Und jemand, der offenbar mit an Bord war, schreibt: „Wow, ich habe nicht mitbekommen, wie schlimm das wirklich war.“

+++ Kreuzfahrt: Schnorrer an Bord sorgen für Unmut – Reederei greift ein +++

Das Video ist bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“ verlinkt. Zu dem Artikel geht es hier>>>

Kreuzfahrt-Urlauber wollen zu ihrem Schiff – dann bricht Chaos aus

Passagiere wollten zum Hafen anreisen, um ihre Reise anzutreten. Doch das gestaltete sich mehr als schwierig. (Hier erfährst du, warum) (cf)