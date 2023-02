Kreuzfahrt-Aushang löst hitzige Diskussion unter Reisenden aus – „Wie die letzten Uhus“

Ein Schild auf einem Aida-Schiff sorgt unter Kreuzfahrt-Fans für Aufruhr. Entdeckt hat das eine Reisende, als sie sich gerade auf ein leckeres Dinner ins Bordrestaurant begeben wollte. Davon musste sie erst mal ein Foto machen und ihrer Freundin schicken.

Diese wollte das gleich mit anderen Kreuzfahrt-Freunden teilen. Denn dem, was auf dem Schild stand, konnte sie nur beipflichten. Bei anderen sorgte es allerdings für viel Gesprächsstoff.

Kreuzfahrt: Aida-Schild löst heftige Debatte aus

Und was stand auf diesem ominösen Schild an Bord des Aida-Schiffes? Ein Hinweis mit Bitte auf Beachtung. „Gönnen Sie den Lieblingsshorts eine Pause. Bitte tragen Sie am Abend lange Hosen in unseren Restaurants. Wir freuen uns auf Sie.“

„Ich find’s gut“, gibt die MSC-Reisende gegenüber dieser Redaktion zu. „Gerade bei MSC wird sich in letzter Zeit leider nicht an die Kleiderordnung gehalten“, bedauere sie. „Manche rennen auch rum wie die letzten Uhus.“ Sie plädiert dafür, dass auch bei dieser Reederei mehr darauf geachtet werde, was die Restaurantgäste anhaben. „Am Abend kann man sich schon etwas ordentlicher anziehen“, ist ihre Meinung.

Kreuzfahrt: Dieses Schild hing am Eingang eines Restaurants eines Aida-Schiffes. Foto: kreuzfahrttasse.de

Urlauber wollen mehr Regeln

In den Kommentaren unter dem Facebook-Post gehen die Meinungen diesbezüglich allerdings auseinander. Manche sehen es lockerer und verfolgen eher die Devise „jedem das Seine“. Manche meinen zu wissen, dass die Kleiderordnung eh nicht wirklich kontrolliert würde. Zudem handele es sich dabei ja um keine Regel, sondern um eine Bitte.

Andere gehen aber noch viel weiter als die Frau und fordern auch entsprechende Regelungen für Frauen mit zu kurzen Röcken oder Kleidern oder auch für Tanktops. Einige würden sich derartige Hinweisschilder auch bei MSC wünschen.