Kreuzfahrt: Aida-Schiff soll am Wochenende ablegen – Chef überrascht mit Aussage

Die Corona-Pandemie hat die Kreuzfahrt-Branche hart getroffen. Monatelang schipperte keines der gigantischen Schiffe über die Weltmeere. Das soll sich nun ändern!

Aida will am Samstag mit dem Saisonneustart beginnen. Der Chef des Kreuzfahrt-Unternehmens Michael Thamm überrascht mit einem Ausblick auf die Zukunft.

Kreuzfahrt: Aida-Schiff soll am Wochenende ablegen

Seit März hat Aida die Fahrten eingestellt. Das bescherte dem Unternehmen einen bisherigen Umsatzausfall im Bereich von rund 1,5 Milliarden Euro. Doch Thamm ist zuversichtlich und überrascht mit einer Aussage: „Wir kommen einigermaßen gut durch diese schwierige Situation“, erklärte der Aida-Chef. „Die Situation ist auf gar keinen Fall existenzbedrohend.“

Rund 10.000 Mitarbeiter beschäftige das Kreuzfahrt-Unternehmen. An Land rund 1.500, davon seien etwa 80 Prozent in Kurzarbeit, so Thamm.

Die Aidaperla bricht am Samstag zu den Kanarischen Inseln auf. (Archivbild) Foto: imago images / Waldmüller

Doch das Unternehmen will wieder in den Gang kommen. Am Samstag soll die Aidaperla zu einer einwöchigen Reise rund um die Kanarischen Inseln aufbrechen. Die einwöchige Fahrt mit der Aidaperla führt von Gran Canaria über La Palma, Teneriffa und Fuerteventura nach Lanzarote und anschließend wieder zurück nach Gran Canaria.

Das Schiff wird zur Sicherheit der Passagiere nur zu 50 Prozent belegt sein.

Daten und Fakten zu Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“ hervor, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

Damit sollte das Prinzip eines Cluburlaubs auf die Kreuzfahrtreise übertragen werden

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise, derzeit (Stand 2019) besteht die Flotte aus 14 Schiffen

15.000 Menschen aus 50 Ländern arbeiten für Aida, davon 13.500 an Bord der Schiffe

Der Firmensitz von Aida ist in Rostock, die Reederei hat ihren Sitz in Hamburg

Kreuzfahrt: Strenge Vorkehrungen

Außerdem bräuchten alle Urlauber einen negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Abstrichtest. An Bord der Aida-Flotte herrschten zudem strenge Hygienemaßnahmen.

Thamm ist optimistisch, geht weiter von einem starken Interesse an Kreuzfahrten aus. „Die Leute wollen raus. Sie wollen in die Sonne und sich erholen.“, erklärte er.

Im Frühjahr sollen wieder alle 14 Schiffe unterwegs. (mia/dpa)