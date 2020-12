Kreuzfahrt: Risikogebiet wegen Corona! Doch Aida bietet ausgerechnet DIESES Reiseziel an

Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Wegen der Corona-Pandemie weltweit hat die Bundesregierung zahlreiche Länder zum Risikogebiet erklärt. Doch nicht alle Reiseveranstalter scheint das daran zu hindern, etwaigen Kunden und Interessierten lukrative Ziele anzubieten. So auch Aida.

Die Kreuzfahrt-Gesellschaft überrascht aktuell mit einem ganz bestimmten Reiseziel.

Kreuzfahrt: Aida überrascht in Vorweihnachtszeit

Für sämtliche Länder besteht derzeit wieder eine Reisewarnung der Bundesregierung. Erst vergangene Woche weitete die Bundesregierung die bestehende Reisewarnung für das spanische Festland auf die bis dahin verschont gebliebenen Kanaren aus.

Kreuzfahrt: Das Reiseziel von Aida in Vorweihnachtszeit überrascht. (Symbolbild) Foto: imago images / Scanpix

Damit steht seit Sonntag wieder ganz Spanien auf der Risikoliste. Dennoch ist mit Aida eine Kreuzfahrt genau zu jenen Inseln möglich. Angaben der Reederei zufolge sind Reisen in die Region weiterhin erlaubt, „weshalb unsere bevorstehenden Kreuzfahrten auf den Kanaren stattfinden“, wie eine Reedereisprecherin mitteilte.

Das ist die Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR, hervor

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

Damit sollte das Prinzip eines Cluburlaubs auf die Kreuzfahrtreise übertragen werden

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise

Das Merkmal der Aida-Schiffe ist der Kussmund am Bug

Rückkehrer aus Risikogebieten müssen aber bis zu zehn Tage in Quarantäne, können sich davon allerdings durch einen negativen Test ab dem fünften Tag nach Einreise vorzeitig befreien lassen. Alle Reisen der Reederei würden unter höchsten Sicherheits- und Hygienestandards stattfinden, so die Aida-Sprecherin. Es sei ein Covid-19-Test im Reisepreis einbegriffen und ein negatives Testergebnis sei Voraussetzung für den Reiseantritt. Die Landgänge sollen unter Berücksichtigung aller geltenden Vorschriften stattfinden.

Nach Reiseabsage erfolgen neue Abfahrten

Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März und einer Zwangspause hatte Aida Mitte Oktober das erste Schiff zu einer Italien-Rundfahrt gestartet. Doch schon im November musste die Saison wegen der stark gestiegenen Infektionszahlen in Europa wieder abgebrochen werden.

Anfang Dezember legte dann erstmals wieder ein Schiff der Aida-Flotte zu einer Kreuzfahrt in Las Palmas, Gran Canaria ab. Als zweites Schiff der Aida-Flotte brach dann auch Aida Mar am 20. Dezember zu ihren Festtagsreisen auf und steuerte ebenfalls die Kanaren an.

Kreuzfahrt: Aida hält trotz der Reisewarnung an seinem Reiseziel auf den Kanaren fest. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

Strenge Corona-Regeln auf Kanarischen Inseln

Dabei gilt auf den Kanarischen Insel eine nächtliche Ausgangssperre von 0 bis 6 Uhr. Für Teneriffa gilt bis mindestens zum 1. Januar 2021 zusätzlich zu den für ganz Spanien geltenden Einreisebestimmungen folgende weitergehende Beschränkungen:

Die Einreise ist grundsätzlich nur Personen erlaubt, die nachweisen können, dass auf Teneriffa ihr Hauptwohnsitz liegt.

Auch Touristen, die eine Unterbringung in einer offiziell zugelassenen touristischen Unterkunft auf Teneriffa gebucht haben, dürfen einreisen.

Die Einreise zu Besuchsreisen mit Privatunterbringung ist nicht gestattet.

Wann Aida seine Reisen aufgrund der Corona-Lage erneut absagen muss, ist damit vermutlich bloß eine Frage der Zeit.