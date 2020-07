Kreuzfahrt: Kundin geht auf Aida los – „Geduld ist am Ende!“

Eigentlich hatten viele Menschen ihren Jahresurlaub schon in trockenen Tüchern. Auch Kreuzfahrt-Fans freuten sich schon auf ihren Urlaub auf hoher See. Doch es kam alles anders. Die Corona-Pandemie sorgte für gestrichene Flüge, Einreiseverbote und abgesagte Kreuzfahrten.

Wegen der Pandemie war auch die Aida-Kreuzfahrt einer Frau storniert worden. In Anbetracht der Anfang Mai unsicheren Lage ein verständlicher Schritt. Doch die Frau ärgert etwas ganz anderes.

Kreuzfahrt: Aida-Kundin stinksauer

Seitdem wartet sie auf die Rückzahlung für die nicht stattgefundene Reise. Auf Facebook schildert sie ihre Verzweiflung. Andere Nutzer reagieren dabei überraschend.

„Ich rufe jede Woche an und jedesmal sagt man mir was anderes“, beschreibt sie ihr Dilemma. Erst habe es Ende der Woche gehießen, dann plötzlich in zwei Wochen, später am Ende des Monats. Doch auch fast Mitte Juli ist von dem Geld noch nichts angekommen.

„Was soll das? Muss ich wirklich jetzt meinen Anwalt einschalten?“, fragt die Kreuzfahrt-Kundin verzweifelt.

Aida-Team bittet um Geduld

Eine Aida-Kundin war außer sich. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

Das Aida-Facebook-Team versucht die Wogen zu glätten. „Wenn du den Gutschein-Code erhalten hast und das Rückerstattungsformular ausgefüllt wurde, wirst du dein Geld erhalten. Wir müssen jedoch aufgrund der Vielzahl an Vorgängen und außergewöhnlichen Umstände noch um Geduld bitten.“

Aktuell würden die Prozesse eben mehr Zeit in Anspruch nehmen. „Wir bitten um dein Verständnis, dass wir dir kein konkretes Datum zur Auszahlung nennen können.“

Daten und Fakten zum Kreuzfahrt-Anbieter Aida:

Aida ging aus der „Deutschen Seereederei“, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR, hervor

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise, derzeit (Stand 2019) besteht die Flotte aus 14 Schiffen

15.000 Menschen aus 50 Ländern arbeiten für Aida, davon 13.500 an Bord der Schiffe

Aida ist eine deutsche Reederei, Bordsprache ist Deutsch

Der Firmensitz von Aida ist in Rostock, die Reederei hat ihren Sitz in Hamburg

Das Merkmal der Aida-Schiffe ist der Kussmund am Bug

Denn die Kundin ist natürlich nicht alleine mit ihrem Problem. Auch nicht mit ihrer Wut. Viele bestätigen, dass sie bereits ihr Geld einklagen würden. Besonders hart hat es auch einen anderen Kunden getroffen. Seine erste Aida-Kreuzfahrt wurde am 25. März storniert, seine neugebuchte Reise am 29. April konnte wegen Corona ebenfalls nicht stattfinden.

Einen Gutschein lehnte er ab. Will stattdessen sein Geld zurück. Doch seither wartet er. „Meine Geduld ist am Ende!“ Er wolle nach dem ganzen Hickhack woanders einen neuen Versuch für eine Kreuzfahrt nehmen.

Doch andere User haben einen durchaus berechtigten Einwand. „Tausende von Leuten alleine auf einem Schiff. Jeder will sein Geld zurück. Wieviel Schiffe hat Aida? Wisst ihr wieviel Leute das sind? 50.000 auf einmal, die ihr Geld wollen. Der ganze bürokratische Aufwand dauert. Das ist was anderes als wenn bei normalen Verhältnissen Leute stornieren müssen.“

Ein anderer Nutzer pflichtet bei. Sein salopper Ratschlag: „Chillt mal.“ (ms)