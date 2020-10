Kreuzfahrt: Aida-Passagier geht auf Landgang – er wird es bitter bereuen

Erst seit kurzem bietet Aida wieder Kreuzfahrten an, was viele Kreuzfahrt-Fans sehr freute. Die Konkurrenz wie „Mein Schiff“ hatte schon deutlich früher wieder einige Kreuzfahrten angeboten.

Auch ein Mann nahm das Angebot von Aida wahr und trat eine Reise des Konzerns an. Zu den Kreuzfahrten gehören aktuell auch Landgänge. Auf einem dieser Ausflüge wollte er sich nur etwas anschauen, was sich dann als sehr großer Fehler herausstellt.

Kreuzfahrt: Aida-Passagier will sich an Land nur was anschauen

Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, stach mit der „Aida Blu“ das erste Schiff der Aida-Flotte am vergangenen Wochenende wieder in See. Die Kreuzfahrt des Schiffes sollte sollte sieben Tage dauern und führt entlang der italienischen Ostküste und der Insel Sizilien.

Das ist Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“ hervor, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

Damit sollte das Prinzip eines Cluburlaubs auf die Kreuzfahrtreise übertragen werden

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise, derzeit (Stand 2019) besteht die Flotte aus 14 Schiffen

15.000 Menschen aus 50 Ländern arbeiten für Aida, davon 13.500 an Bord der Schiffe

Der Firmensitz von Aida ist in Rostock, die Reederei hat ihren Sitz in Hamburg

Die Schiffe fahren unter italienischer Flagge, Aida gehört zum italienischen Unternehmen Costa Crociere

Das Merkmal der Aida-Schiffe ist der Kussmund am Bug

An Bord eben jenes Schiffes befand sich auch der Passagier, dessen Kreuzfahrt-Reise ein abruptes Ende fand. Schuld daran war er aber immerhin selber.

Kreuzfahrt: Reise findet für Passagier ein schnelles Ende

Die Landausflüge, welche auf der Kreuzfahrt mit der „Aida Blu“ angeboten werden, sind geführt. Das gehört zu den Maßnahmen, welche von Aida aufgrund der Corona-Pandemie ergriffen wurde, um überhaupt wieder Kreuzfahrten anbieten zu können.

Ein Passagier wollte sich offensichtlich nicht an diese Regeln halten und entfernte sich während eines Landausflugs von seiner Reisegruppe. Die Konsequenzen waren eindeutig: Er durfte nicht weiter an der Kreuzfahrt teilnehmen und das Schiff fuhr ohne ihn weiter. Bitter für den Passagier – aber letztendlich nur konsequent. Immerhin war von vornherein klar, dass nur geführte Landausflüge unternommen werden dürfen.

