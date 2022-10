Kreuzfahrt: Schlimme Bilder von Bord lassen Kreuzfahrer nicht los! „Meine größte Angst“

Wer seinen Urlaub auf einer Kreuzfahrt verbringt, sollte nicht seekrank sein. Immer wieder kommt es vor, dass die Wellen an dem Schiff schaukeln.

Was die Passagiere auf einer Aida-Kreuzfahrt allerdings durchstehen mussten, hatte nur wenig mit einem leichten Wellengang zu tun. Im Netz kursieren die erschreckenden Bilder von der Situation an Bord. Davon berichtet unser Partnerportal „MOIN.DE“

Kreuzfahrt-Passagiere müssen heftige Szenen durchleben

Auf hoher See ist es nicht unüblich, dass das Schiff ab und zu wackelt. Passagiere, die ihre Auszeit regelmäßig auf der Kreuzfahrt verbringen, werden das Gefühl kennen. Laut „MOIN.DE“ kam es in den vergangenen Tagen jedoch zu heftigen Naturspektakeln, die den Menschen an Bord ordentlich zugesetzt haben.

Mitten auf dem Atlantik geriet die „Aida Aura“ in einen Sturm. Die Windböen beschädigten sogar Teile des Dampfers, sodass auf einem Deck sogar Wasser einbrach. Betroffene hielten den Moment auf Kamera fest. Das Bildmaterial lässt einem das Blut in den Adern gefrieren und löste unter den Kreuzfahrt-Fans eine rege Debatte aus.

Daten und Fakten zu Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“ hervor, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise, derzeit (Stand 2022) besteht die Flotte aus 13 Schiffen

Kreuzfahrt-Fans können es kaum fassen

Ein Video zeigt ähnliche Zustände auf einem anderen Schiff. Damals geriet das Wasserfahrzeug in einen Sturm der Windstärke 10 bis 11. „MOIN.DE“ zufolge seien durch die Turbulenzen Sachen aus den Marktregalen gefallen. Außerdem mussten sich die Gäste beim Essen an dem Tisch festhalten, um nicht wegzurutschen.

Mehr News:

„Meine größte Angst“, fasst eine Frau die Geschehnisse an Bord zusammen. Wie andere Kreuzfahrt-Fans mit den Naturphänomenen auf hoher See umgehen, erfährst du von unseren Kollegen bei „MOIN.DE“.