Kreuzfahrt: Aida-Mitarbeiter sollen jetzt DAS tun – es wird alles verändern

Der Tourismus leidet stark unter der Corona-Krise. Besonders hart getroffen hat es die Kreuzfahrtbranche. Denn an Bord war es zu kleinen Epidemien gekommen - wenn man einmal auf See ist und das Coronavirus ausbricht, kann man sich praktisch nicht in Sicherheit bringen. Das Ansteckungsrisiko ist hoch.

Deshalb sollen Aida-Mitarbeiter jetzt etwas tun, das die Kreuzfahrt vollständig verändern wird.

Kreuzfahrt: Aida-Mitarbeiter als Hoffnungsschimmer

Das Interesse an einer Kreuzfahrt ist stark zurück gegangen. Aus diesem Grund überlegen Anbieter nun, wie sie das Geschäft trotz Covid-19 wieder aufnehmen können.

Da kommen die Mitarbeiter der Aida ins Spiel. Mit ihrer Hilfe wird sich alles verändern. Was die Pläne von Aida sind, kannst du hier auf MOIN.De nachlesen.

Kreuzfahrt: Die Aida soll bald wieder ablegen. (Symbolbild) Foto: imago images / Chris Emil Janßen

