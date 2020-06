Kreuzfahrt: Aida-Fahrten kurz vor dem Startschuss? Diese Schiffe sollen als erstes wieder ablegen!

In den vergangenen Monaten war es still auf den Meeren. Viele Kreuzfahrtschiffe lagen an den Häfen und hatten ihren Betrieb eingestellt. An eine Kreuzfahrt während der Corona-Pandemie war nicht zu denken. Oder etwa doch? Nehmen die Reedereien etwa wieder Fahrt auf?

Nach und nach kehren viele Branchen wieder Schritt für Schritt in Richtung Normalität zurück – und auch für Kreuzfahrt-Fans gibt es diesbezüglich eine frohe Botschaft, wie unser Partnerportal MOIN.DE zuletzt berichtete. Heißt es bald schon wieder: „Leinen los“?

Kreuzfahrt-Schiffe könnten bald ihr Comeback bekommen. (Symbolbild) Foto: imago images / Die Videomanufaktur

Kreuzfahrt: Aida vor Comeback

In einem Schreiben an seine Mitarbeiter hat Aida-Chef Felix Eichhorn bekanntgegeben, dass die Reederei daran arbeite, den Betrieb wieder aufzunehmen. Den Anfang soll dabei die „Kussmundflotte“ markieren.

Dreistufiges System geplant

Insgesamt soll das Aida-Comeback in einem dreistufigen System ablaufen. Welche Stufen das sind und ob bereits absehbar ist, wie lange die Wiederaufnahme des Betriebs dauern wird, kannst du auf MOIN.DE nachlesen>>>

