Kreuzfahrt: Kampf zwischen Aida und „Mein Schiff“-Gästen! Klar, wer sich eine blutige Nase holt

Unter Kreuzfahrt-Fans gehören Aida und „Mein Schiff“ zu den beliebtesten Reedereien in Deutschland. Dennoch stellen sich immer wieder Urlauber und Neulinge die Frage, mit welchem Schiff es auf die nächste Reise gehen soll.

Wenn Aida- und „Mein-Schiff“-Fans aufeinandertreffen, ist eine Diskussion vorprogrammiert. Schließlich berichten sie dann nur Positives von ihrer Kreuzfahrt. Nun aber zeigt sich ein Trend, wer von den beiden Reedereien die Nase vorn hat, berichtet unser Partner-Portal „Moin.de“.

Kreuzfahrt: Kampf zwischen Aida und „Mein Schiff“-Gästen

Von einer Kreuzfahrt träumen viele Menschen. Schließlich ist so eine Reise auf hoher See ziemlich teuer. Dennoch erfüllen sich viele Urlauber diesen Traum. Dabei kommen ihnen zwei Reedereien in den Sinn: Aida und „Mein Schiff“. Schließlich sind sie die wohl bekanntesten Unternehmen in Deutschland, wenn es um eine Kreuzfahrt geht.

Immer wieder duellieren sich die Fanlager der beiden Reedereien, wer denn jetzt die bessere sei. Während Aida für viele laut, bunt und familienfreundlich ist, gilt „Mein Schiff“ für die meisten als Sieger im direkten Duell. Doch warum ist das so? Unser Partner-Portal „Moin.de“ ging dieser Frage nach.

Viele Urlauber glauben, man könne dem „Massentourismus“ entkommen, wenn man auf der „Mein Schiff“ sei. Dabei haben sie mehr Ruhe, gute Restaurants und weniger Gerangel bei den Happy-Hour-Drinks. In einigen Diskussionen geben sogar Aida-Gäste an, dass sie sich zwar über umfangreiches Entertainment-Programm für die ganze Familie freuen, allerdings mit den Mitreisenden nicht viel zu tun haben möchten.

„Mein Schiff“ für viele der Sieger

Was aber anzumerken ist: Sowohl Aida als auch „Mein Schiff“ verfolgen ohnehin unterschiedliche Konzepte. Nur der Preisrahmen ist in der Regel für eine Kreuzfahrt recht ähnlich. „Nur der Preis“ entscheide am Ende, wird ein Kreuzfahrt-Liebhaber von „Moin.de“ zitiert. Dafür bekommt er viel Zustimmung.

