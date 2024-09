Kreuzfahrt: Ekel-Alarm an Bord! Aida-Urlauber fordern sofortiges Verbot

Eine Kreuzfahrt soll eigentlich herrlich entspannend sein. Doch ein Thema lässt zahlreichen Passagieren derzeit einfach keine Ruhe. Sie fordern sogar ein sofortiges Verbot.

So wie überall im Leben gibt es auch an Deck eines Kreuzfahrt-Schiffes unterschiedliche Menschen. Jeder hat seine individuelle Vorstellung davon, wie der Urlaub auf hoher See auszusehen hat. Doch nicht nur bei der Urlaubsgestaltung scheiden sich die Geister. Auch beim Thema Rauchen an Deck gehen die Meinungen weit auseinander, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Aida-Passagiere ekeln sich vor Rauchern

Rauchen ist ein Thema, welches immer wieder zu Diskussionen führt. Während einige Passagiere auch an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes zum Glimmstängel greifen, finde andere Gäste an Bord das einfach nur ekelig.

Eine aktuelle Umfrage unter Aida-Passagieren zeigt, dass 22 Prozent der über 3000 Teilnehmer das Rauchen an Bord komplett verbieten möchten! Der Grund: Der Geruch stört viele Passagiere.

Kreuzfahrt: Raucher wenig amüsiert von Umfrage

„Wenn auf Balkonen geraucht wird, zieht der Rauch auch über das Fenster in die Nachbarkabine und dann schadet der Rauch auch denen, die da leben“, heißt es in einem Kommentar unter der Umfrage. Von 14 Prozent der Befragten heißt es, sie wollen speziell ein Rauchverbot auf dem Balkon. 43 Prozent sind gegen ein Rauchverbot.

Raucher finden die Umfrage natürlich alles andere als lustig, bezeichnen sie als „unverschämt“ und „Blödsinn“. Von einer Raucherin heißt es: „Ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich in eine Raucherecke gehen muss. Dann möchte ich dort aber keine Rücksicht auf Nichtraucher nehmen. Mein Vorschlag wäre deshalb, dass man eine Seite Raucherkabinen verkauft, andere Seite Nichtraucher oder untere Decks Nichtraucher, obere Decks Raucher.“

