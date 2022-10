Kreuzfahrt-Tour eskaliert: Passagiere gehen auf die Barrikaden – „Komme mir so verarscht vor“

Eine Kreuzfahrt ist für viele Menschen oftmals ein wahrgewordener Traum. Die frische Luft auf der hohen See und die Ausflüge an Land sind ein besonderes Erlebnis. Doch eine Tour der „Aida Mar“ wurde für die Passagiere nun zu einem Fiasko.

Versprochen wurde eine traumhafte Route mit Halt in verschiedensten skandinavischen Städten. Doch an Bord erlebten die Passagiere die bittere Überraschung – gleich drei Häfen wurden auf dem Urlaubsplan gestrichen. Auf dem Kreuzfahrt-Schiff eskalierte die Situation. Unser Partnerportal MOIN.DE hat mit einer betroffenen Reisenden gesprochen und schockierende Informationen erhalten.

Kreuzfahrt: Aida-Schiff ändert plötzlich den Kurs

Von Warnemünde nach Skagen in Dänemark über die norwegischen Küstenorte Eidfjord, Bergen, Olden, Vik und Ålesund bis nach Göteborg in Schweden und wieder zurück nach Warnemünde. Das war die ursprüngliche Reiseroute, die Passagiere der „Aida Mar“ vom 10. bis zum 20. Oktober erleben sollten. Doch an Bord angekommen, folgte dann der Schock.

Erst entfällt der Halt im dänischen Küstenort Skagen, dann auch noch ausgerechnet das einzige Ziel in Schweden: Göteborg. Die Begründungen der Aida sind „sicherheitsrelevante und organisatorische Gründe“, wie eine Passagierin von Bord gegenüber MOIN.DE berichtet. Den Passagieren sind die Aussagen zu schwammig und sie konfrontieren die Crew direkt.

Schwere Vorwürfe gegen Reederei

Die Reederei behauptet, dass keine Busse am Zielhafen zur Verfügung stünden. Doch nachdem bekannt wurde, dass die „Aida Sol“ wegen eines technischen Defekts auf eine mehrmonatige Weltreise nicht auslaufen könne, fing das Grübeln an. Die Passagiere vermuteten, dass ihr Schiff als Ersatzdampfer herhalten sollte und der Halt in Schweden deshalb ausfiel. Ansonsten könnte die „Aida Mar“ nicht rechtzeitig im Hamburger Hafen eintreffen.

Auf Nachfrage von unserem Partnerportal hielt sich das Unternehmen zunächst bedeckt. Auf einer Informationsveranstaltung sollten alle Fragen dann geklärt werden. Doch in dem Theater des Schiffes eskalierte die Situation plötzlich. Urlauber rufen dem Eventmanager auf einmal zu: „Das ist ein Witz“ und „Ich komme mir so verarscht vor“. Doch wie konnte es dazukommen? MOIN.DE liegt ein Video vor, dass die brisanten Vorwürfe, Aida sei nicht ehrlich gegenüber den Reisenden gewesen, nur noch mehr erhärtet. Hier alle Einzelheiten.