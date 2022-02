Kreuzfahrt: Bei diesen Szenen rasten Aida-Kunden aus – „Macht mich wütend“

Wer während der Corona-Pandemie eine Kreuzfahrt unternehmen möchte, braucht ein dickes Fell. Bei den sich ständig ändernden Maßnahmen, den Ausfällen und Verschiebungen in letzter Minute, kann einem schon mal die Lust am Reisen vergehen.

Das scheint nun bei einigen Aida-Fans der Fall zu sein. Denn als sie ein Video der Reederei sehen, platzt ihnen der Kragen. Über dieses Erlebnis rund um das Thema Kreuzfahrt berichtet unser Partnerportal „MOIN“.

Kreuzfahrt: DIESES Aida-Video macht Fans „wütend“

Bei diesen Szenen fahren Kreuzfahrt-Fans aus der Haut. (Symbolbild) Foto: IMAGO / TheYachtPhoto.com

Bei all den coronabedingten schlechten Schlagzeilen in letzter Zeit will Aida anscheinend die Reiselust ihrer Kunden wieder entfachen. Und dafür soll ein neuer Werbespot sorgen. Darin wird zunächst ein Mann gezeigt, der in einer Hängematte in einer Bushaltestelle hängt. Dann ein Paar, das im Bademantel und mit Cocktails in der Hand eine vollbefahrene Straße entlang schlendert.

Daten und Fakten zu Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“ hervor, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

Damit sollte das Prinzip eines Cluburlaubs auf die Kreuzfahrtreise übertragen werden

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise, derzeit (Stand 2022) besteht die Flotte aus 14 Schiffen

15.000 Menschen aus 50 Ländern arbeiten für Aida, davon 13.500 an Bord der Schiffe

Der Firmensitz von Aida ist in Rostock, die Reederei hat ihren Sitz in Hamburg

Die Schiffe fahren unter italienischer Flagge, Aida gehört zum italienischen Unternehmen Costa Crociere

Das Merkmal der Aida-Schiffe ist der Kussmund am Bug

Nach diesen verwirrenden Szenen befinden sich die Protagonisten plötzlich auf einem Kreuzfahrtschiff der Kussmund-Flotte. Das Wetter ist fabelhaft, die Gäste sonnen sich oder trinken Cocktails an der Bar und schauen dem Sonnenuntergang entgegen. Aus dem Off sagt eine Stimme: „Nur eines ist schöner, als sich auf diesen Ort zu freuen. An diesem Ort zu sein.“

Was als Aufmunterung und Animation der Kunden gedacht ist, trifft jedoch nicht nur auf Zustimmung. Viele Fans sind sogar regelrecht verärgert, wie eine Frau, die unter dem Facebook-Video kommentiert, dass es sie „gerade nur wütend“ machen würde. Wieso das Video bei ihr und anderen Kunden so schlecht ankommt, erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. (mbo)