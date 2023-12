Kreuzfahrt: Meckernde Passagiere bekommen noch mehr Stoff – wegen dieser Änderung an Bord

Die Ruhe auf hoher See genießen – das ist wohl das Ziel vieler Kreuzfahrt-Passagiere. Nicht nur lassen sich in kürzester Zeit die verschiedensten Länder und Orte besuchen. Nein, an Bord bekommen Urlauber auch mit zahlreichen Aktivitäten und Attraktionen die Möglichkeit, ihren Alltagsstress schnell hinter sich zu lassen.

Was bei vielen Urlaubern aber direkt wieder Stress auslöst, sind die zahlreichen Familien mit Kindern an Bord. Immer wieder regen sie sich im Netz darüber über die kleinen Kreuzfahrt-Gäste auf den Aida-Flotten auf. Doch die könnten auf den Kussmundschiffen jetzt immer öfter zu sehen sein, wie „MOIN.de“ berichtet.

Kreuzfahrt: Diese Regeländerung erschüttert Passagiere

Ab dem 1. Januar 2024 kommt es für Urlauber zu einer krassen Regeländerung. Denn dann werden die Kinderreisepässe abgeschafft. Bei Familien sorgt das für Jubelrufe, wird es ihnen künftig deutlich leichter gemacht, mit ihren Kindern in den Urlaub zu starten.

Doch des einen Freud ist bekanntlich des anderen Leid. Während Familien ob der Nachricht aus dem Häuschen sind, dürfte sie für andere Ruhe-Liebende Passagiere eine Hiobsbotschaft darstellen, heißt es bei „MOIN.de„. Denn nicht jeder kleine Passagier passt unbedingt zu den entspannten Vorstellungen der Aida-Urlauber.

Nörgler bekommen noch mehr Zündstoff

Erst zuletzt kochten die Gemüter bei den Weltenbummlern über. „Das ständige Geschrei“ oder „Das war eine Katastrophe“, erinnerten sich erst kürzlich Aida-Urlauber an ihre Reiseerfahrungen mit Kindern an Bord.

