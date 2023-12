Kreuzfahrt: Passagierin wird Angst und Bange, als sie DAS sieht – „Horrorvorstellung“

Wer eine Kreuzfahrt antritt, der muss schon bei der Buchung einiges beachten. Es muss die passende Route gefunden werden und der Preis muss stimmen. Zudem muss die für einen richtige Kabine ausgewählt werden. Immerhin gibt es zahlreiche Kabinen-Varianten.

Eine Frau machte auf ihrer Kreuzfahrt eine negative Erfahrung. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, will sie deswegen jetzt kein Risiko mehr eingehen – deswegen fragte sie bei Aida-Kennern in den sozialen Netzwerken um Rat.

Kreuzfahrt-Dampfer lässt Passagiere im Hafen zurück

Die Frau will gesehen haben, wie Passagiere auf einem Dampfer der Reederei Royal Caribbean nicht an Bord gelassen wurden. Der Grund: Der Dampfer sei überbucht gewesen! Und bei dem Schiff „Quantum oft the Seas“ kam das kürzlich tatsächlich vor. Passagiere wollten in Brisbane ihren Urlaub antreten. Doch es gab keine Kabine mehr für sie.

„Horrorvorstellung“, findet die Frau. Und mit dieser Meinung ist sie wohl nicht alleine. Es gibt wohl kaum etwas Ärgerlicheres, als voller Vorfreude und mit packten Koffern am Kreuzfahrtschiff abgewiesen zu werden.

Kreuzfahrt-Kenner sind einer Meinung

„Meint ihr, dass könnte bei Aida auch passieren?“, fragt die Frau in eine Facebook-Gruppe bei anderen Kreuzfahrt-Fans nach. Aufatmen: Diese reagierten mit beruhigenden Aussagen. Erlebt habe das bislang niemand von ihnen.

