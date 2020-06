Kreuzfahrt: Aida-Fans sprachlos – als ihnen DIESES Detail auffällt

Bereits seit rund 24 Jahren können Reiselustige eine Kreuzfahrt auf einem Schiff der Aida unternehmen.

1996 wurde die „Aida Cara“, damals noch lediglich „Aida“ genannt, als erstes Schiff in den Dienst des Kreuzfahrt-Anbieters aufgenommen – und ist bis heute ein Teil der Flotte. Doch das kleine Retro-Modell unterscheidet sich nicht nur in der Größe deutlich von den moderneren Ozeanriesen, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Kreuzfahrt: Aida-Fans fassungslos – „Gab es damals wirklich keine...“

In einer Facebook-Gruppe, in der sich Aida-Fans über die alten und neuen Kreuzfahrtschiffe austauschen, erinnert man sich häufig voller Nostalgie an das Premierenschiff des Unternehmens. Doch beim Blick auf Fotos der „Aida Cara“ fällt einem User ein erstaunliches Detail auf: „Gab es damals wirklich keine einzige Balkonkabine oder sehe ich das falsch?“

Die „Aida Cara“ ist – nach einigen Umbau-Maßnahmen – auch heute noch im Einsatz (Foto von 2019). Foto: imago images / Andreas Haas

Ob der Nutzer mit seiner Beobachtung richtig liegt und was es damit auf sich hat, erfährst du auf MOIN.DE <<<.

