Kreuzfahrt: Aida-Fans entsetzt über Zustand von Unternehmenszentrale in Rostock – „Sieht aus wie...“

Wer an eine Kreuzfahrt denkt, hat wahrscheinlich das große Schiff mit den blauen Augen und dem roten Kussmund im Gedächtnis: Aida. Das Kreuzfahrt-Unternehmen hat viele Fans. Doch genau diese prangern jetzt den Zustand der Zentrale in Rostock an.

„Liebe Grüße aus Rostock“, schreibt eine Frau über zwei Bilder bei Facebook, dazu ein Smiley mit verliebten Herzchenaugen. Sie zeigen den Kreuzfahrt-Firmensitz von Aida in Rostock, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Kreuzfahrt: Aida „sieht aus wie ein Lost Place“

Diese Bilder wurden in einer Gruppe für Aida-Fans geteilt. Rund 200 Reaktionen und 80 Kommentare ernten die Bilder des Kreuzfahrt-Unternehmens.

„Könnte jetzt noch viel dazu schreiben, aber besser ich kümmere mich um mein Unkraut, bevor die Nachbarn die Gerüchteküche anwerfen“, schreibt eine Frau.

Ein weiterer Kommentar: „Sieht aus wie ein Lost Place“. Was die Kreuzfahrt-Fans bemängeln? Überall ist Unkraut am Eingang der Zentrale. Es sieht so aus, als ob hier seit Monaten niemand mehr langgegangen sei.

Wie das Kreuzfahrt-Unternehmen Aida auf die Diskussion im Netz reagiert hat und um welche Fotos es genau geht, erfährst du bei MOIN.DE.

