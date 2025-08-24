Familie zahlt 80.000 Euro für Kreuzfahrt-Weltreise – Kinder verpassen monatelang Schule

Familie Sagert, die 2022 nach Zypern auswanderte, verwirklicht ihren lang gehegten Traum von einer Weltreise. Vom 10. November 2025 an reisen sie viereinhalb Monate mit der Kreuzfahrtgesellschaft „Aida“ um die Nordhalbkugel. Für die Reise investieren sie einen Teil des Erlöses ihres Hauses – insgesamt 80.000 Euro.

Doch was machen die schulpflichtigen Kinder während dieser Reise? Unser Partnerportal „Moin.de“ hat mit der Familie gesprochen und die Antworten überraschen …

Alltag während der Kreuzfahrt

Während der Kreuzfahrt setzen nämlich die Eltern ihre Arbeit online fort und auch die Kinder lernen über eine Online-Schule. „Dann kam nach zwei Jahren die Erkenntnis, dass wir eigentlich überall auf der Welt sein können“, erklärt Marina Sagert den Wunsch nach einer Weltreise. Ein Wohnmobil oder andauernde Flüge schlossen sie aus und entschieden sich stattdessen für diese besonders flexible Reiseform.

+++Stromausfall auf Kreuzfahrt – Dampfer treibt mit 2.000 Menschen auf See+++

Die Kreuzfahrt beginnt erst nach einer Etappe durch Europa. Die Familie plant Übernachtungen in Ferienwohnungen, bevor das Schiff startet. „Viele Reedereien bieten Weltreisen an. Das ist, wie ich finde, die einfachste Art und Weise, die Welt zu bereisen“, erklärt Marina Sagert gegenüber „Moin.de“.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

So lebt die Familie auf hoher See

An Bord der „Aida“ teilt sich die Familie eine 16 Quadratmeter große Balkonkabine mit einem kleinen Schreibtisch. „Gelernt wird aber eher außerhalb“, erzählt Marina Sagert. Die Kinder nutzen den Kidsclub und verschiedene Bewegungsangebote, besonders während langer Seetage.

Mehr Themen für dich:

Die Familie freut sich bereits auf die Reise und den engen Kontakt zu den anderen Kreuzfahrtgästen. Mit spannenden Eindrücken und neuen Freundschaften hoffen sie, diese ganz besondere Zeit als einmaliges Erlebnis zu genießen. Alles Weitere dazu erfährst du auf unserem Partnerportal „Moin.de“.