Kreuzfahrt: Aida zeigt Urlaubern ein Video – die werden ganz wehmütig

Kreuzfahrt-Riese Aida will seinen Fans daher die Zeit an Land so gut es geht verschönern – und rührt damit viele Urlauber zu Tränen. (Symbolbild)

Seit Monaten steht die Kreuzfahrt-Branche aufgrund der Corona-Pandemie so gut wie still.

Viele Urlauber mussten ihre Reisen absagen. Und aufgrund der neuen Corona-Mutationen ist auch nicht absehbar, ab wann man wieder über die Weltmeere schippern kann. Kreuzfahrt-Riese Aida will seinen Fans daher die Zeit an Land so gut es geht verschönern – und rührt damit viele Urlauber zu Tränen.

Kreuzfahrt: Aida sorgt mit Video für Gänsehaut bei den Fans

„Welcher Person möchtest du mit einer Portion Meer den Abend versüßen?“, schreibt Aida auf Facebook. Dazu postet das Unternehmen ein 48-sekündiges Video von einem wunderschönen Sonnenuntergang über dem schier endlosen Ozean.

---------------

Mehr zum Thema Kreuzfahrt:

Kreuzfahrt: Neues Mega-Schiff enthüllt – was sich an Bord befindet, gab es noch nie

Kreuzfahrt: Aida-Kunde platzt der Kragen – „Was ist da los?“

---------------

Die Aufnahmen verfehlen nicht ihr Ziel: Die Kreuzfahrt-Fans können ihre Emotionen und ihr Fernweh kaum noch im Zaum halten.

Urlauber voller Sehnsucht: „Unglaublich schön“

Anstatt Aida auf die Frage in dem Facebook-Beitrag zu antworten, teilen die User in den Kommentaren ihre Reisesehnsucht und ihre schönsten Urlaubserinnerungen.

Sofort Gänsehaut und Sehnsucht, muss man erlebt haben. Unglaublich schön.

Hab so Meersucht. Leider 2020 abgesagt, nun auch Mai '21 gecancelt. Hoffen nun so sehr auf August. Bleibt uns bis dahin nur die Erinnerung an 2019.

Ich wäre so gerne im Januar auf Kanarenkreuzfahrt mit der Perla, oder im März auf die Stella zur Kreuzfahrt „Perlen des Mittelmeeres“ gegangen. Leider hat Aida beide reisen abegsagt. Jetzt gibt es in diesem Jahr leider kein Aidasehen.

Ich bin auch voller Inspiration! Würde am liebsten wieder losfahren. 2020 wurde mir schon dank Corona abgesagt , und denke Juni '21 wird auch kein Schiff fahren.

Jetzt schon ein Jahr ohne Aida. Es wird wieder Zeit, lasst uns den Anfang machen!

+++ Kreuzfahrt: Erschreckender Anblick vor der Küste – doch nicht alle sind traurig +++

Schon fast 300 Nutzer haben sich mit ähnlichen Kommentaren unter dem Video zu Wort gemeldet.

Aida kann sich also sicher sein: Sobald sie wieder Kreuzfahrtschiffe aufs Meer schicken dürfen, wird es ihnen an begeisterter Kundschaft nicht mangeln. (at)