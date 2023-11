Kreuzfahrt: Große Sorge um Aida-Schiff – jetzt gibt es Gewissheit

Die Kreuzfahrt-Dampfer der Aida-Flotte erfreuen sich unter Kreuzfahrt-Urlaubern langjähriger Beliebtheit. Umso schwerer fiel einigen Kreuzfahrt-Fans der Abschied der AidaAura, die am 21. September 2023 in Bremerhaven ihre letzte Tour beendete.

Seitdem gab es viel hin und her um das Kreuzfahrtschiff – doch jetzt scheint sein Schicksal besiegelt.

Kreuzfahrt: Zukunft der AidaAura gesichert

Die Kreuzfahrten der AidaAura sind zwar vorbei, doch das 20 Jahre alte Schiff hat noch nicht ausgedient. Unter neuem Namen wird der ehemalige Aida-Dampfer künftig für die zypriotische Reederei Celestyal Cruises als „Celestyal Discovery“ unterwegs sein.

Laut „Kreuzfahrt Aktuelles“ sollen die Kaufformalitäten bereits erledigt sein, auch der Flaggenwechsel in Bremerhaven hat bereits stattgefunden. Auf dem Schiff weht nun die maltesische Flagge.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Mann lebt jahrelang auf Schiff – mit heftigen Folgen

Die neue „Celestyal Discovery“ soll die deutlich ältere „Celestyal Olympia“ (Baujahr 1982) ersetzen und deren geplanten Routen im östlichen Mittelmeer durchführen. Bereits gebuchte Gäste erhalten eine automatische Umbuchung, Neubuchungen für die ehemalige AidaAura sollen ab 11. Dezember 2023 möglich sein. Die erste Fahrt der neuen „Celestyal Discovery“ soll dann erstmals im März 2024 stattfinden.

Kreuzfahrt: Ursprüngliche AidaAura-Pläne haben sich zerschlagen

Dass die AidaAura nun zu einer Reederei aus Zypern kommt, war so ursprünglich nicht geplant. Die US-Reederei Life at Sea Cruises wollte den Kussmund-Dampfer eigentlich zur „MV Lara“ umbauen und damit eine dreijährige Weltreise anbieten.

Mehr Themen:

Aus dem Plan wurde allerdings nichts, da der Käufer den Kaufpreis nicht an die Carnival Corporation, der Konzernmutter von Aida Cruises, überwies. Nach dem Deal mit Celestyal Cruises steht Life at Sea also ohne Schiff da – und deshalb auch ohne Weltreise, wie du hier lesen kannst.