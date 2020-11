Kreuzfahrt: Aida mit cooler Aktion zum Black Friday – doch es gibt auch Kritik

Einmal richtig schön auf einer Kreuzfahrt entspannen wünschen sich gerade sicherlich einige Deutsche.

Die Aida hat sich nun eine besondere Aktion zum Black Friday für Kreuzfahrt-Buchungen ausgedacht – es gibt aber auch eine Bedingung.

Kreuzfahrt-Branche leidet unter Corona-Pandemie

Derzeit leidet die Kreuzfahrt-Branche sehr unter der Corona-Pandemie. Viele Schiffe liegen derzeit in den Häfen. Doch die Anbieter wie Aida hoffen darauf, dass das Geschäft möglichst bald wieder anläuft.

---------------

Die wichtigsten Codes an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes:

Bravo = Feuer an Bord

Alpha = Medizinischer Notfall

Kilo = Personal muss sich bei den Notfallstellen melden, beispielsweise für Evakuierungen

Echo = Schiff beginnt zu treiben

Oscar = Mann über Bord

30-30 = Putzkolonne wird gebeten, Dreck zu beseitigen; ein PVI (public vomiting incident) ist ein „Vorfall öffentlichen Erbrechens“

Operation Bright Star = Toter an Bord

---------------

Auch hier ist der Black Friday mittlerweile angekommen. Aida hat aber nicht nur an dem Freitag selbst, sondern sogar die ganz Woche eine besondere Aktion, berichtet „kreuzfahrtlounge-apensen.de“.

Kreuzfahrt: Aida mit cooler Aktion zum Black Friday

Das besondere Angebot startet am Montag den 23. November um 12.00 Uhr. Betroffen sind Kreuzfahrten in der Sommersaison 2021.

---------------

Weitere Kreuzfahrt-News:

Kreuzfahrt-Schiff darf endlich wieder ablegen: Doch der Urlaub endet für Touristen in Debakel

Kreuzfahrt: Familie storniert Reise – und kriegt diesen aberwitzigen Betrag zurück

Kreuzfahrt: Frau filmt sich auf Tui-Schiff – und berichtet von trauriger Entdeckung „Sehr hart“

---------------

Bei Buchungen von Reisen im Zeitraum vom 01. April bis zum 31. Oktober 2021 erhalten die Reisenden das All-Inclusive-Paket gratis dazu. Dieses beinhaltet ein Getränkepaket und ab einem Alter von sieben Jahren eine Social-Media-Flat für die gesamte Dauer der Kreuzfahrt.

Von diesem Angebot sind allerdings nicht alle angebotenen Kreuzfahrten betroffen. Ausgenommen sind: Große Winterpause Kanaren am 30. Aktober 2021, Weltenbummler von Kiel nach Bangkok am 30. September 2021, Weltenbummler von Kiel nach Dubai am 23. Oktober 2021, von Hamburg nach San Antonio am 25. Oktober 2021, von Hamburg nach Mauritius am 25. Oktober 2021 und die Weltreise 2021 am 25. Oktober 2021.

Kreuzfahrt: Nicht alle Kunden von der Aktion begeistert

Unter dieser Bedingung kann sich das Angebot für dich lohnen: du musst schnell sein. Wie „kreuzfahrtlounge-apensen.de“ berichtet, sind die Kontingente für das Black-Week-Angebot stark limitiert. Falls du ich also nicht beeilst, kann es sein, dass es für die von dir gewünschte Kreuzfahrt nicht mehr verfügbar ist.

Kreuzfahrt: Aktuell liegen viele Schiffe in den Häfen. (Symbolbild) Foto: imago images / Waldmüller

Auch wenn sich das Angebot vordergründig gut anhört, sind nicht alle Aida-Kunden davon begeistert. Einer kommentiert einen Facebook-Beitrag dazu wie folgt: „Mal wieder schön die Langfristbucher verar****, vielen Dank Aida.“ Andere User wundern sich, dass das Angebot nicht für alle Reisen verfügbar ist. „Hallo Aida, das ist doch Verar****. Ankündigen, dass es für alle Reisen gilt und dann pünktlich um 12 Uhr alle Vario-Reisen raus nehmen. Wenn man sagt alle, sollte man auch alle meinen und nicht nur Premium“, schreibt ein weiterer User. (gb)