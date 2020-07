Kreuzfahrt: Passagier motzt über Aida – aus diesem Grund! „Nur verarscht“

Kreuzfahrt: Findet meine Reise nach Norwegen statt oder nicht? Ein Aida-Kunde verliert in der allgemeinen Ungewissheit die Fassung. (Symbolbild)

Bei vielen Reisefreudigen herrscht derzeit noch Ungewissheit. Trotz der Sommerferien. Die Kreuzfahrt war mitunter bereits vor Monaten gebucht, der Urlaub längst genehmigt – doch dann kam die Corona-Pandemie.

Eine Kreuzfahrt nach der anderen wurde abgesagt und niemand weiß, wann es wie genau wieder weitergeht. Und welche Routen zuerst starten dürfen. Bei einigen Menschen liegen in dieser angespannten Grundstimmung die Nerven blank. Ein ungeduldiger Passagier hat seinem Ärger auf der Facebook-Seite von Aida Luft verschafft.

Kreuzfahrt: Urlauber schießt gegen Aida – „Nur verarscht“

„Wann erfahren wir endlich, wie es genau mit Aida im August weitergeht?“, fragt er. Er habe eine Tour nach Norwegen gebucht, die am 5. August starten soll.

Falls er wegen möglicher Absagen auf eine andere Reise ausweichen muss, könnte er seinen Urlaub nur noch bis Ende Juni entsprechend ändern. Aber die Informationslage sei dürftig: „An der Hotline wird man nur verarscht, die Reise würde stattfinden. Wie denn bitte? Mit 2.500 Leuten?“

Die Nachricht wurde von Aida-Kundenmitarbeitern nicht übersehen. „Wir können deine Frage gut nachvollziehen“, antwortet der Kreuzfahrt-Riese dem wütenden Kunden und bemüht sich um einen diplomatischen Ton.

„Wir beobachten das aktuelle Weltgeschehen rund um die Beschlüsse und Maßnahmen der Bundesregierung sehr engmaschig und bewerten alle Informationen in Bezug auf bevorstehende Reiseplanungen“, schreibt Aida. „Aufgrund der Dynamik dieser Thematik informieren euch fundiert und unter Berücksichtigung entsprechender Fakten zum passenden Zeitpunkt. Sobald uns Informationen vorliegen, teilen wir diese umgehend mit unseren Gästen.“

Unterschiedliche Meinungen in den Kommentaren

Doch die ruhigen Worte besänftigen den Urlauber nicht im geringsten. „Bla Bla Bla, wie wäre es mit Verständnis für ihre Kunden?“, schießt er gegen das Unternehmen. Auch andere User springen ihm zur Seite.

„Ihr müsst mal aufwachen!“, so die Forderung eines Nutzers an Aida. Die Konkurrenz von Costa und Tui sei der Schiffsmarke mit dem Kussmund meilenweit voraus. Bei Aida werde „man von einem Tag auf den anderen vertröstet und dann will wieder keiner etwas wissen“, beschwert er sich weiter. „Es sind nur noch knapp über 4 Wochen und wir als Kunden haben keine Planungssicherheit.“

Doch es gibt auch Nutzer, die den Kreuzfahrtanbieter in Schutz nehmen und den rauen Umgangston kritisieren. „Man erwartet Verständnis für die Kunden, aber man selbst hat kein Verständnis für das Unternehmen!“, schreibt einer in den Kommentaren unter dem Post. „Dieses Jahr ist nicht einfach und es sind alle betroffen.“ Seine Botschaft: Gesund bleiben und im Jahr 2021 den Urlaub nachholen. (at)