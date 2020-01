Bestimmte Kleidung ist an Bord eines Kreuzfahrtschiffes verboten. (Symbolfoto)

Kreuzfahrt: Achtung! Diese Kleidung ist an Bord verboten – es droht sogar der Knast!

Das Kofferpacken vor der Kreuzfahrt wird für Urlauber regelmäßig zur Herausforderung. Brauche ich die Jacke wirklich? Und muss ich meine beste Bluse dabei haben?

Kreuzfahrt-Reisende, die künftig mit der Reederei „Carnival“ vereisen, müssen sich weniger Gedanken machen. Denn: Bestimmte Kleidung ist an Bord von vornherein verboten.

Kreuzfahrt: Neue Regel bei „Carnival“

Wie das australische Reisemagazin „Traveller“ berichtet, hat „Carnival“ vor Kurzem eine neue Regel eingeführt. Die Reederei verbietet an Bord Kleidungsstücke mit Botschaften, die als beleidigend oder rassistisch aufgefasst werden können.

In den „Frequently Asked Questions“ heißt es dazu: „Wir erwarten, dass alle unsere Gäste sicherstellen, dass ihre Kleidung und zugehörige Accessoires den Mitreisenden gegenüber respektvoll sind.“

Klamotten-Verbot an Bord

Weiter schreibt die Reederei: „Vor allem sollten unsere Gäste während der Kreuzfahrt keine Kleidung tragen, die beleidigende Botschaften, Nacktheit, Gotteslästerung oder sexuelle Anspielungen enthält.“

Auch rassistische und gewalttätige Motive seien an Bord verboten. Noch strengere Regeln gelten für Kleidung mit Tarnfarben. In manchen Ländern droht in diesem Fall sogar eine Gefängnisstrafe! Mehr dazu erfährst du hier >>>

Zieht „Aida“ nach?

Bleibt abzuwarten, ob „Aida“, die „Carnival“-Marke für den deutschsprachigen Markt, nun nachzieht. Bisher ist auf der Homepage des Kreuzfahrt-Unternehmens noch nichts von einem ähnlichen Verbot zu lesen.

In den „Frequently Asked Questions“ heißt es zum Thema Kleidung lediglich: „Restaurants und Bars sollten nicht in Bade- oder Sportbekleidung und nicht barfuß besucht werden. Die Herren bitten wir, am Abend lange Hosen zu tragen.“ (nr)