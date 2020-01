Kreuzfahrt: Achterbahn auf Schiff gebaut – nun die Schock-Nachricht!

Abgesagt! Das Kreuzfahrt-Unternehmen Carnival Cruise wird zwei Monate später als geplant mit seinem Achterbahn-Schiff in See stechen. (Symbolbild)

Mit bis zu 64 Kilometern in der Stunde mit der Achterbahn weit über dem Meer dahinflitzen – darauf haben sich die Kreuzfahrt-Passagiere auf dem neuen Schiff der Carnival Cruise Line gefreut.

Doch daraus wird erstmal nichts: Die Kreuzfahrt-Linie hat die ersten acht geplanten Reisen ab dem 31. August 2020 komplett abgesagt. Das berichtete Carnival Cruise in einer Pressemitteilung.

Kreuzfahrt abgesagt: Schiff noch in der Bauphase

Das Schiff wird demnach zwei Monate später fertig als geplant.

Die Kreuzfahrt-Linie Carnival Cruises verschiebt den Start ihres neuen Schiffs. Foto: imago images / Jürgen Hanel

„Die Änderung des Liefertermins ist nötig, um sicherzustellen, dass alle Systeme, Funktionen und Technologien des Schiffes voll funktionsfähig sind, damit wir unseren Gästen den Urlaub bieten können, den sie erwarten“, sagte Ben Clement von Carnival Cruise Lines.

Betroffene Passagiere erhalten Geld zurück

Die betroffenen Passagiere seien bereits benachrichtigt. Sie erhalten den vollen Reisepreis zurück. Als Entschädigung werde ihnen neben einem Rabatt in Höhe von 25 Prozent auf ihre nächste Kreuzfahrt auch ein Verzehrgutschein in Höhe von 100 Euro angeboten, sollten sie ihre Reise vor dem 18. Februar buchen.

Sollten die Passagiere bereits nicht umbuchbare Flüge oder Hotelzimmer bezahlt haben, verspricht die Kreuzfahrtlinie auch hier Unterstützung.

----------------

Mehr zum Thema Kreuzfahrt:

----------------

Neuer Starttermin für Schiff mit Achterbahn im November

Einen neuen Starttermin hat die Reederei bereits bekannt gegeben. Die „Mardi Gras“ soll am 14. November in Cape Canaveral (USA) erstmals mit Passagieren an Bord in See stechen.

Die Achterbahn auf der „Mardi Gras“ vom Kreuzfahrt-Unternehmen Carnival Cruises

Die „Mardi Gras“ wird derzeit in einer Werft in Turku (Finnland) gebaut. Mit 5200 Passagieren soll sie das größte Schiff der Carnival-Flotte werden.

Die Achterbahn kommt von der Münchner Firma Maurer Rides und soll mit schnellen Drehungen und extremem Gefälle für Adrenalinkicks an Bord sorgen. Sie schlängelt sich rund um das Oberdeck des Schiffs. (vh/mit dpa)