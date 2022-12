Kreuzfahrt: Reisende gehen aufeinander los! „An allem was auszusetzen“

Ein Urlaub sollte für viele vor allem Erholung bieten! Doch das kann auch ganz anders verlaufen. In einem Urlaub von Kreuzfahrern lief alles so aus dem Ruder, dass diese den Kapitän sogar anzeigen wollen.

Was dahinter steckt und wie sich ein Paar von der „nörgelnden“ Menge distanziert, zeigt ein Bericht des Partnerportals „MOIN.DE“.

Kreuzfahrer: Wütende Gäste wollen Kapitän anzeigen

Auf einem Kreuzfahrtschiff auf dem Meer, 26 Tage lang, vorbei an den Kanaren – das klingt im ersten Moment für viele nach erholsamen Traumurlaub. Mit der ersten Routenänderung des Kapitäns sah das allerdings für viele Gäste direkt anders aus. Auf der „Großen Winterpause“ der „Aida Bella“ ging so einiges schief.

Neben einigen Routenänderungen soll der Kapitän diese auch noch in hämischen Ansagen durch die Lautsprecher an Bord angekündigt haben. Das schien für einige Kreuzfahrt-Gäste zu viel gewesen zu sein. In Folge dessen wollen diese nun Anzeige erstatten.

Kreuzfahrer berichten von „wunderschöner Reise“

Ein Paar, das sich ebenfalls an Bord befand, ist von dem Umgang mit der Situation mancher Kreuzfahrt-Gäste schockiert: „Man muss sich einmal überlegen, auf welchem Niveau da genörgelt wurde!“

Gabriele und Christof S. berichteten „MOIN.DE“ von einer „wunderschönen Reise“, die die beiden sehr genossen hätten. Für die Änderung der Reiseroute habe das Paar Verständnis, ohnehin habe die nicht der Kapitän zu verantworten.

Kapitäne können eigenmächtige Entscheidungen treffen und tun das auch vor allem unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit. Um diese zu gewährleisten, müssen hin und wieder Häfen ausfallen, teilt „MOIN.de“ weiter mit.

Kreuzfahrer: „Das Niveau der Nörgelei ist hoch“

Mit der Art der Ansagen an Bord sei das Paar aber auch nicht einverstanden gewesen. Doch auch trotz dessen sei die Reise schön gewesen. Das Einzige, was die beiden an ihrer Reise gestört hat, scheinen die anderen Gäste gewesen zu sein.

Denn während ihrer langen Reise habe das Paar immer wieder mit anderen Kreuzfahrt-Gästen gesprochen, „die an allem etwas auszusetzen hatten: Die Balkone zu klein, das Angebot an Speisen zu gering, die Ausflüge, das Unterhaltungsprogramm – alles ist auf anderen Schiffen besser.“ Das Niveau der Nörgelei sei hoch.

Warum die Kreuzfahrer genau den Kapitän anzeigen wollen und die Routen der „Aida Bella“ geändert wurden, erfährst du hier bei „MOIN.DE„.