Bittere Nachricht für Kreuzfahrt-Passagiere – Kapitän hat keine andere Wahl

Das war so nicht geplant! Für viele Urlauber ist eine Kreuzfahrt der Traum schlechthin. Neben der Suche nach der perfekten Route und dem perfekten Schiff steht die Vorfreude oftmals an allererster Stelle. Doch ein paar Passagiere mussten nun heftig enttäuscht werden …

Grund: Eine Reiseroute mit dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 2“ konnte nicht wie geplant vonstattengehen. Seit dem 23. September befindet sich das Gefährt der Hamburger Reederei TUI Cruises auf der 10-tägigen Reise „Faszination Mittelmeer“ ab / bis Palma de Mallorca. Jedoch musste nun spontan umgeplant werden.

Kreuzfahrt-Reise muss geändert werden!

Wie „kreuzfahrt-aktuelles.de“ berichtet, konnte nach Anläufen im britischen Überseegebiet Gibraltar und der andalusischen Hafenstadt Cádiz die portugiesische Hauptstadt Lissabon nicht angefahren werden. Das lag vor allem an den Wetterbedingungen, denn auf dem Atlantik befindet sich der Hurrikan Gabrielle auf dem Weg ostwärts, mit Kurs auf das portugiesische Festland.

Bereits mit hoher Windgeschwindigkeit zog der Sturm über die Azoren, weshalb sich der Kapitän der Kreuzfahrt dazu entschieden hat, den Hafen von Lissabon nicht anzusteuern. Zudem lag die Vermutung nahe, dass der Hafen so oder so vollständig gesperrt werde. Aus diesem Grund habe sich der Kapitän für ein anderes Ziel entschieden.

Laut „kreuzfahrt-aktuelles.de“ befindet sich die „Mein Schiff 2“ aktuell nämlich außerplanmäßig auf See auf dem Weg zu dem Alternativziel Cartagena in der spanischen Provinz Murcia. Ob es zu weiteren Änderungen an der Reiseroute kommt, ist nicht auszuschließen. Stand jetzt geht es nach Cartagena noch nach Tanger über Málaga nach Valencia und dann Palma de Mallorca.