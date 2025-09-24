Kreta-Urlaub wird zum Horror! Eltern wachen neben totem Baby auf

Eine Tragödie erschüttert die griechische Insel Kreta. Während eines Kreta-Urlaubs starb ein zweimonatiges Baby in einem Hotelbett. Seine Eltern aus Finnland bemerkten morgens, dass ihr Kind nicht mehr atmete.

Rettungskräfte versuchten, das Baby zu reanimieren, doch jede Hilfe kam zu spät. Der Säugling wurde im Krankenhaus für tot erklärt.

Tragödie während des Kreta-Urlaubs

Berichten zufolge kamen die Eltern, 28 und 26 Jahre alt, von einer Hochzeitsfeier zurück und schliefen gemeinsam mit ihrem Baby in einem Bett. Am nächsten Morgen entdeckten sie den leblosen Körper ihres Kindes. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Die Eltern wurden verhört, und eine toxikologische Untersuchung wurde eingeleitet.

Erste Vermutungen eines Gerichtsmediziners zeigen, dass das Baby möglicherweise erstickt sein könnte, da ihm zwischen den Eltern zu wenig Platz blieb. Ob dies tatsächlich die Todesursache ist, steht jedoch noch nicht fest. Laut den Behörden gibt es bisher keine Hinweise auf eine absichtliche Tötung des Kindes.

Klärung der Umstände während des Kreta-Urlaubs

Das finnische Außenministerium bestätigte, dass das Baby erst im Juli geboren wurde. Details über die Familie bleiben vertraulich. Der Fall wird weiterhin genau beobachtet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung. Das toxikologische Gutachten könnte Klarheit über die genauen Umstände des Geschehens während des Kreta-Urlaubs bringen, schreibt „Bild.de„.

Die Tragödie hat weltweit für Anteilnahme gesorgt. Ob die Eltern strafrechtlich belangt werden, entscheidet sich erst nach Abschluss der Untersuchungen. Einzelheiten zu ihrem weiteren Aufenthalt auf Kreta sind bisher nicht bekannt. Der Fall wirft jedoch Fragen zur Sicherheit beim gemeinsamen Schlafen mit Säuglingen während des Kreta-Urlaubs auf.

