Krebs-Konvention YES!CON: Guido Maria Kretschmer erhält besondere Auszeichnung

„Krebs braucht Kommunikation!“ Eine Message, die den Anstoß für ein ganz besonderes Event liefert. Am 15. und 16. Oktober findet in München zum dritten Mal die Krebs-Convention YES!CON statt. Krebsbetroffene haben dort die Möglichkeit, sich mit Experten und Expertinnen über das Thema Krebs auszutauschen, sich über die neuesten Forschungsergebnisse zu informieren oder Möglichkeiten auszuschöpfen, das Leben mit der Krankheit zwischen Betroffenen und Angehörigen zu optimieren.

Neben den Betroffenen haben sich noch diverse hochrangige Gäste angekündigt – unter anderem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der auch als Schirmherr fungiert.

Krebs-Konvention YES!CON: TV-Star Guido Marie Kretschmer bekommt Award

Weitere Gäste auf der Krebs-Convention sind der Bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holotschek, Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und diverse Prominente wie Joko Winterscheidt, Tanja Bülter, Uli und Michael Roth, Steffen Hallaschka, Stefanie Stahl, Daniel Bahr und Nicole Staudinger.

Einem Prominenten wird eine besondere Ehre zuteil: Designer und DKMS-Botschafter Guido Maria Kretschmer bekommt den „YES!Award – Ring of Courage“ für seine TV-Show „Showtime of my Life“ verliehen. In dem Format machen Stars auf die Krebsvorsorge aufmerksam.

Inhaltlich wird der Fokus bei der YES!CON auf den Chancen der Digitalisierung liegen, aber auch auf den Gefahren, die mit dem Datenschutz einhergehen, weil dieser den Austausch wichtiger Gesundheitsdaten eher blockiert als ermöglicht.

Krebs-Konvention YES!CON: Gründer mit deutlichen Worten – „Krebs braucht Kommunikation“

„Krebs braucht Kommunikation. Die YES!CON ist das größte von Betroffenen initiierte Forum zum Austausch über alles, was mit Krebs zu tun hat. Krebs braucht auch den Austausch von Daten – für die Forschung genauso wie für die individuelle Vorsorge und Heilung. Datenschutz, so wie er in Deutschland praktiziert wird, schützt Gesunde – Kranke gefährdet er. Deutschland geht damit einen Sonderweg. Darüber werden wir auf der YES!CON 3.0 intensiv sprechen“, beteuert der Gründer von yeswecan!cer, Jörg A. Hoppe.

Übertragen wird die Krebs-Convention YES!CON, die im Convention Center der Münchener Brainlab AG stattfindet, unter anderem auf den Portalen der TV-Sender ProSieben und RTL2, auf yescon.org per Livestream sowie auf den Portalen der FUNKE Mediengruppe, die in diesem Jahr wieder Partner ist.