Krebs: Bahnbrechende Forschung – Kann ein Tumor bald SO besiegt werden?

„Wesentlich wirksamer und verträglicher als die klassische Chemotherapie“ – so beschreibt Onkologe Dominik Rüttinger gegenüber dem „Focus“ eine neue Behandlungsform im Kampf gegen Krebs: Die Immuntherapie.

Erste wichtige Erkenntnisse zum Zusammenspiel zwischen Immunsystem und Krebs entdeckten die Immunforscher James Allison und Tasuku Jonjo vor wenigen Jahren – und gewannen dafür 2018 den Medizinnobelpreis. Ein komplett intaktes Immunsystem entdeckt normalerweise jede Krebszelle, bevor sie sich vermehren kann, und macht sie unschädlich. Doch teilweise umgeht der Krebs diese Kontrollen. „Focus“ erklärt drei Möglichkeiten, wie man die natürlichen Immunfähigkeiten des Körpers nutzen kann, um gezielt gegen Krebs vorzugehen.

Krebs: Immunbremsen mit Inhibitoren verhindern

Um die Immunreaktion richtig zu dosieren, gibt es Kontrollpunkte (Checkpoints) im Immunsystem. Diese können im Notfall Abwehrreaktionen des Körpers sogar abbremsen. Das wird von manchen Krebszellen missbraucht: Sie bilden das Protein PD-L1, auf den Immunzellen ist das Protein PD-1 – und eine Bindung beider Proteine bremst die körpereigenen Immunreaktionen aus.

Hier setzen nun die so genannten „Checkpoint-Inhibitoren“ an. Sie versehen die Checkpoints mit einem Antikörper, der eine Bindung der Proteine PD-L1 und PD-1 verhindert. Heißt: Das Immunsystem kann wie gewohnt arbeiten und den Tumor mit voller Kraft angreifen. Insgesamt sollen 20 bis 40 Prozent der Krebspatienten auf eine Behandlung mit Checkpoint-Inhibitoren angesprungen sein. Vor allem bei Lungen-, Blasen- und schwarzem Hautkrebs konnte man positive Ergebnisse erzielen. Allerdings bestehe bei dieser Methode auch die Gefahr einer Autoimmunerkrankung.

Antikörper führen Abwehrzelle und Krebszelle zusammen

Bei dieser Behandlungsform geht es um bispezifische Antikörper. Diese Antikörper besitzen zwei „Arme“ und können sich an zwei verschiedene Strukturen binden. Die Idee: Ein Arm soll gezielt nach Krebszellen suchen, der andere nach Abwehrzellen des Immunsystems. Der Antikörper bringt sozusagen den Angreifer und den Verteidiger zusammen, sodass die Immunzelle den Krebs schneller und direkter finden und vernichten kann.

Eine Krebszelle. Foto: imago images / Science Photo Library

Das Problem: Die Tumorantigene, an denen die Antikörper Krebszellen erkennen, befinden sich zum Teil auch auf gesunden Zellen. Aktuell suchen Forscher nach einem Weg, zu verhindern, dass die Antikörper sich versehentlich an gesunde Zellen binden statt an Krebszellen.

Krebsimpfung: Je individueller, desto aufwendiger

Vom Prinzip her wie eine normale Hepatitis-B-Impfung: Der Patient erhält inaktive Tumorzellen, damit das Immunsystem die Struktur des Krebs erkennt und ihn in Zukunft effektiv bekämpfen kann. Einfach, ohne große Nebenwirkungen – nur leider ist die bisher nachgewiesene Wirkung noch zu schwach.

Zudem gibt es die Möglichkeit der individuellen Krebsimpfungen. Dabei wird bei jedem einzelnen Patient ein auf seine Krebszellen zugeschnittener Impfstoff erstellt. Dieser Prozess kann jedoch teilweise Wochen andauern – Zeit, die einige Krebspatienten nicht haben.

Immuntherapie: Ein Meilenstein in der Krebsbekämpfung

Immuntherapie gegen Krebs wird in Zukunft Lebensqualität und Lebenserwartung von Krebspatienten verbessern, so der „Focus“.

Die Checkpoint-Inhibitoren und bispezifischen Antikörper finden in einigen Kliniken bereits Anwendung, die Impfungen sollen in den nächsten Jahren dazukommen. Die Hoffnung der Ärzte: Mit diesen Behandlungen sollen in Zukunft selbst bei fortgeschrittenem Krebs die tumorfreien Phasen der Patienten deutlich länger andauern als bisher. (at)