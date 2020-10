Krankenkasse und Kindergeld: Expertin mit düsterer Corona-Prognose – DAS könnte auf die Deutschen zukommen

Tausende Menschen haben durch Corona große finanzielle Probleme. Die Event-Branche steht quasi still. Gastronomen kämpfen um jeden einzelnen Kunden. Die Pandemie hat aber auch finanzielle Auswirkungen auf uns alle. Es könnten drastische Änderungen bei der Krankenkasse und beim Kindergeld auf uns zu kommen.

Menschen, die krisensichere Job haben, könnten bald auch weniger Geld im Portmonee haben. Denn die Pandemie treibt die Beiträge der Krankenkasse nach oben, berichtet „Bild“.

Krankenkasse und Kindergeld: Das kommt auf uns zu

Im nächsten Jahr soll allein der durchschnittliche Zusatzbeitrag von 1,1 auf 1,3 nach oben steigen, warnt der Schätzerkreis der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

„Corona-Kosten und Mehrausgaben durch zahlreiche Gesundheitsreformen der letzten Jahre lassen die Kassenausgaben deutlich ansteigen“, erklärt die Chefin des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer.

Viele Krankenkassen sollen davon betroffen sein. Sie müssen deshalb ihre Beiträge anheben. Das soll aber noch nicht alles sein. „Mittelfristig droht eine Verdopplung des Zusatzbeitrags“, so Kassen-Experte Günter Neubauer, Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomik.

Auch beim Thema Kindergeld soll es Änderungen geben – allerdings positive. Denn das könnte länger ausgezahlt werden. Es betrifft aber nur Studenten. Denn wegen der Corona-Pandemie fallen derzeit viele Vorlesungen und Kurse aus. Nur wenige finden via Internet statt.

So volle Hörsäle wird es wohl erstmal nicht mehr geben.

Das heißt für alle Studenten: Sie müssen mehr Semester absolvieren. Denn der Stoff wird durch Corona nicht weniger. Deswegen haben die meisten Bundesländer die Regelstudienzeit verlängert.

Kindergeld soll länger gezahlt werden

SPD-Rechtsexperte Florian Post fordert, dass deswegen auch das Kindergeld länger ausgezahlt wird. „Es ist empörend genug, wie schlecht die Hochschulen durch die Corona-Krise stolpern und wie wenig Präsenzunterricht auch jetzt im Wintersemester stattfindet.“

Er will, dass Studenten sowie deren Familien finanziell geschützt werden. So will er, dass das Kindergeld auch noch nach dem 25. Lebensjahr ausgezahlt wird. Es soll laut „Bild“ „um mindestens zwei Semester verlängert werden“. (ldi)

