Gruseliger Brauch in Österreich: 20-Jähriger muss ins Krankenhaus

Mit der bevorstehenden Weihnachtszeit findet in Österreich wieder dieser schaurige Brauch statt – denn der Krampus zieht erneut durch die Straßen. Der Krampuslauf am Samstag (8. November) im österreichischen Keutschach am See endete jedoch ganz anders als geplant: Ein 20-jähriger Mann landete mit Verletzungen im Krankenhaus.

Wie jedes Jahr finden in der Vorweihnachtszeit die Krampusumzüge in zahlreichen Orten in Österreich statt. Der Krampus, der böse Konterpart des Nikolaus, zieht durch die Straßen und bestraft unartige Kinder – zumindest war es früher so. Heute belässt er es beim Erschrecken der Zuschauer.

Am Samstag fand ein Krampuslauf in Keutschach in Österreich statt, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Aus Sicherheitsgründen wurde das Publikum durch ein Absperrgitter von den Krampus-Läufern getrennt. Doch das hat dem unglücklichen 20-Jährigen auch nicht geholfen, der als Krampus verkleidet war.

Um etwa 18:15 Uhr näherte sich der verkleidete Mann den Zuschauern. Um das Publikum mit schaurigen und ruckartigen Bewegungen ordentlich zu erschrecken, beugte er sich über das Absperrgitter – und genau dann griff eine 62 Jahre alte Zuschauerin zu.

Auch letztes Jahr gab es viele Verletzte

Die Frau packte den Krampus an den Hörnern seiner Maske und zog kräftig daran. Der 20-jährige Österreicher, verkleidet als Krampus, erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von Rettungskräften in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.

Dieser Vorfall ist jedoch leider keine Seltenheit. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, kam es im letzten Jahr allein an einem Wochenende zu fünf schwerverletzten Krampussen. Einer von ihnen brach sogar bewusstlos zusammen. Bei diesen Vorfällen wurden auch teilweise die aufwendigen Masken der Krampusse beschädigt.

Viele der Krampusse sind von solchen Vorfällen schockiert. Im schlimmsten Fall könnten solche Gewalttaten gegen die Darsteller dazu führen, dass die geliebte Tradition in Österreich beendet werden muss.