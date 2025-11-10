Von wegen Kodak! Action-Kamera löst absoluten Hype aus

Mittlerweile ist klar: Action hat einfach ein Händchen für Hype-Produkte. Nachdem das günstige Double des Airfryers der Marke Ninja (>> hier alle Infos) und die Thermomix-Alternative (>> wir berichteten) für Jubel und leere Regalen sorgten, ist es nun eine kleine Kamera.

Doch ist der Hype berechtigt? Diese Redaktion hat sich das Gerät einmal genauer angesehen.

Kamera von Action löst Hype aus: Double vom Kodak-Modell?

Ob analoge Kamera, Digi-Cam oder einfach ein Fotoalbum – Retro ist schon lange in. Und dazu gehören eben auch die Kameras rund um Kodak. Und auch mit der Kodak Mini Shot 3 Retro lässt sich jeder Moment sofort festhalten. Die Kamera bietet nämlich eine Auflösung von 13 Megapixeln und arbeitet mit einem automatischen Fokus von rund 30 Zentimetern bis unendlich. Und der integrierter Blitz kann zudem manuell oder automatisch genutzt werden – der Weißabgleich erfolgt automatisch.

Auch das Objektiv der Kodak-Kamera kann sich sehen lassen, das hat immerhin eine Brennweite von 25,4 Millimetern. Auf dem 1,7-Zoll-LCD-Viewfinder lassen sich zudem Motive vor dem Auslösen einsehen, was gerade bei Selfies und Gruppenfotos praktisch ist. All das? Gibt es derzeit (Stand: 5. November) für sage und schreibe 139,99 Euro – dabei kann man das Gerät in zwei Farben kaufen (weiß und gelb).

Gerade einmal 15,95 Euro: Das kann das Action-Gerät

Bei all dem Hype ist es natürlich logisch, dass schnell auf billigere Geräte zurückgegriffen wird – und eben so auch bei Action. Das Gerät für gerade einmal 15,95 Euro gibt es in Rosa und Blau. Mit diesem Gerät vom Action lassen sich laut der offiziellen Produktseite Fotos und Selfies aufnehmen, Videos drehen und auch die Aufnahmen sofort ausdrucken. Ein LED-Flash soll zudem dafür sorgen, dass die Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen gelingen.

Alle Infos im Überblick: Preis, Auflösung & Co.

Die Kamera verfügt außerdem über einen wiederaufladbaren Akku und einen Slot für eine SD-Karte, sodass mehr Speicherplatz für Fotos, Selfies oder Videos zur Verfügung steht. Somit ist klar: Die geschossenen Schnappschüsse müssen nicht sofort ausgedruckt werden, wie auch ein Fan auf Facebook betont: „Leute in diese Kamera kommt auch eine Micro SD-Karte hinein, also ihr müsst nicht unbedingt Thermopapier hinzufügen.“

Doch nicht nur dieser Hinweis sorgt für virale Herzchen, sondern man kann auch direkt zahlreiche Jubel-Kommentare lesen. So meint ein Action-Kunde ganz begeistert: „Einfach sehr gut.“ Auch ein anderer fügt hinzu: „Meine Kinder haben jeder so eine und ich finde die ganz gut.“ Doch mal Butter bei die Fische: Was ist nun der genaue Unterschied? Nun, hier hast du eine kurze Übersichtstabelle:

Merkmal Kodak Mini Shot 3 Retro Action Kamera Preis 139,99 € 15,95 € Farben Weiß, Gelb Rosa, Blau Auflösung 13 MP nicht angegeben Blitz integrierter Blitz LED-Flash Funktionen Fotos, Selfies Fotos, Selfies, Videos, Spiele, MP3-Player Akku & Speicher Wiederaufladbar, SD-Karten-Slot Wiederaufladbar, SD-Karten-Slot Ausdruck Sofortdruck möglich Sofortdruck möglich

Somit ist wohl klar: Wer keine 140 Euro ausgeben möchte, findet mit der günstigen Action-Kamera eine billige Alternative: Fotos, Selfies, Videos, Spiele und sogar Musik – all das gibt es für einen Bruchteil des Preises (nämlich gerade einmal 11,39 Prozent). Am Ende hängt die Wahl also ganz davon ab, was einem wichtiger ist: Vielseitigkeit zum kleinen Preis oder hochwertige Retro-Fotos.