Mia Julia sorgt für nächste Überraschung: „Jetzt ist es raus!“

Mia Julia ist wohl eine der größten Ballermann-Legenden überhaupt. Seit vielen Jahren begeistert die Sängerin ihre Fans mit Hits und Auftritten auf Mallorca.

Zuletzt sorgte die „Oh Baby“-Interpretin mit ihrem Wechsel vom Bierkönig in den Mega Park für Aufsehen. Nun kündigt Mia Julia ihr nächstes großes Projekt an – und die Fans können hautnah mit dabei sein.

Mia Julia: „Jetzt ist es raus“

Im Oktober ist es endlich wieder so weit: Zum dritten Mal veranstaltet Streamer Knossi seine eigene Version von „Big Brother“. Drei Tage lang abgeschottet vom Alltag, ohne Handys und Social Media – dafür live und mit jeder Menge Chaos, Drama und Überraschungen. Schon die letzten beiden Staffeln sorgten für jede Menge Unterhaltung, und auch diesmal verspricht Knossis Edition ein Spektakel für alle Reality-Fans.

„Dieses Big Brother wird hart. […] Keine Handys, es wird der real Shit, drei Tage live, komplett Ausschuss von der Außenwelt“, kündigt Knossi in einem Instagram-Beitrag an. Wer in den Container zieht, muss sich auf extreme Bedingungen einstellen. Und auch der diesjährige Cast kann sich sehen lassen. Unter anderem werden bekannte Streamer-Größen wie Montana Black und Zabex in den Container ziehen. Auch TV-Star Peter Ludolf wagt das Experiment.

Für die Fans gibt es außerdem eine ganz besondere Überraschung. „Und mit dabei ist die Legende aus Mallorca – Mia Julia!“, verkündet Knossi feierlich. Die Partyschlager-Sängerin kann es ebenfalls kaum abwarten. „Da ist es raus! Freu mich drauf“, kommentiert sie den Post auf Instagram.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mia Julia den Schritt in den Container wagt. Schon 2014 trat sie bei „Promi Big Brother“ an. Damals musste sie zwischen Luxusbereich und Kellerraum unter anderem mit Michael Wendler, Hubert Kah und Paul Janke ausharren. Nach zwei Wochen im Container belegte die Mallorca-Ikone den achten Platz – eine Erfahrung, die sie offenbar nicht abgeschreckt hat. Wie sie sich wohl diesmal schlägt? Fans dürfen gespannt sein.

