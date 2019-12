Klimawandel: WWF warnt vor größtem Artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier

Es ist ein erschreckendes Bild, das die Umweltorganisation WWF von der Tierwelt unseres Planeten zeichnet. Am Freitag hatte der Verband einen Bericht zu den Gewinnern und Verlierern der Tierwelt 2019 vorgelegt – und aufgezeigt, wie sehr der Klimawandel die tierische Artenvielfalt der Erde beeinflusst. Die darin genannten Zahlen lassen den WWF sogar vom „größten Artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier“ sprechen.

Klimawandel: Bedrohte Tierarten verlieren ihren Lebensraum

Schmelzendes Eis in den Polarregionen und verheerende Waldbrände – viele Naturereignisse, die oftmals auch mit dem Klimawandel zusammenhängen, zerstören Stück für Stück die Lebensräume einiger Tiararten. Die dramatischen Folgen: Ein Drittel der weltweiten Eisbär-Population soll bis 2050 verschwinden, von den Kaiserpinguinen sollen 2100 sogar nur noch 14 (!) Prozent der aktuellen Populationen übrig sein.

Der Bericht des WWF sagt einen drastischen Rückgang der weltweiten Kaiserpinguin-Population voraus. Foto: imago images / imagebroker

Buschbrände am Amazonas zerstören den Lebensraum des Jaguars, von mindestens 500 betroffenen Raubkatzen ist die Rede. In Australien fallen Koalas großflächigen Bränden zum Opfer. Diese sind nicht immer natürlichen Ursprungs – schätzungsweise werden in Australien jährlich rund 500.000 Hektar Wald gezielt gerodet.

Für andere Tierarten bestehe wohl kaum noch Hoffnung. Die Zahl der weltweiten Sumatra-Nashörner ist auf 80 gefallen, das letzte bekannte Weibchen der Jangtse-Riesenweichschildkröte verstarb dieses Jahr in einem chinesischen Zoo.

WWF nennt Beispiele für erfolgreichen Tierschutz

Doch wo Schatten ist, muss es auch Licht geben – und tatsächlich nennt der Bericht des WWF auch positive Fakten aus der Tierwelt. So wurde beispielsweise die Wilderung von Elefanten in Myanmar intensiv bekämpft und in einigen Regionen komplett unterdrückt.

Ein Lichtblick: Die monglische Saiga-Antilope scheint Immunität gegen ein Virus zu entwickeln, unter dem die Spezies lange Zeit zu leiden hatte. Foto: imago images / ITAR-TASS

Die weltweite Zahl der mongolischen Saiga-Antilopen wurden vor rund zwei Jahren noch durch eine Seuche stark reduziert. Mittlerweile zeigen die Tiere jedoch Immunität gegen das Virus. Zudem wurden in Vietnam mehrere Hirschferkel entedeckt – das Huftier galt für fast drei Jahrzehnte als verschollen.

WWF-Vorstand: „Wir haben es in der Hand“

WWF-Vorstand Eberhard Brandes warnt davor, dass sich Tiere und Pflanzen der schnellen Erderhitzung nicht rechtzeitig anpassen können – und richtet ein Appell an die Menschheit: „Wir haben es in der Hand. Wir können den Unterschied bewirken. Wenn wir denn dazu bereit sind.“

Die Klimakonferenz in Madrid? Ein „gruseliger Fehlstart“, wenn es nach Brandes geht. „Deutschland und Europa haben hier eine Schlüsselrolle auf internationaler Ebene, der sie endlich gerecht werden müssen.“ Das Jahr 2020 werde entscheidend sein, so der WWF-Vorstand. (at)