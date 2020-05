Kleiner Junge (7) spielt am Strand – doch da lauert die Gefahr

An einem Strand in den USA hat ein Junge ein seltenes Tier gefunden. (Symbolbild)

Da hatte ein Junge aber richtig Glück, als er am Strand in den USA gespielt hat. Der Siebenjährige hatte an einem Strand in Texas nämlich einen sogenannten „Blauen Drachen“ gefunden.

Dieses Tier ist gerade mal wenige Zentimeter groß, ist allerdings äußerst gefährlich wegen seines Giftes. Der Junge hat das Tier im Wasser am Strand gefunden und in einem Eimer mit Wasser transportiert.

Junge findet am Strand seltenes giftiges Tier

Das war sein Glück.

Hätte er den Blauen Drachen oder auch Glaucus atlanticus angefasst, wäre das sehr schmerzhaft geworden. Die Ozeanschnecke verursacht einen brennenden Schmerz, der durch die Giftstoffe in den Gliedmaßen ausgelöst wird.

Naturschützer freuen sich über den Fund

Über den Fund hat sich vor allem das US-amerikanische Schutzgebiet „Padre Island National Seashore“ gefreut, denn die Tiere sind sehr selten zu sehen.

Das Tier wurde wieder in seine Freiheit entlassen, nachdem die Forscher es sich genauer angeschaut haben. (fb)