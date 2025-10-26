Nutzer schäumen vor Wut – Kleinanzeigen bittet sie zur Kasse

Wer einen Blick in die Rezensionen der Kleinanzeigen-App im Google Play Store wirft, wird nicht übersehen können, dass sich die Kritik der Kunden häuft. Besonders häufig im Fokus? Die ständige Werbung! Kleinanzeigen bietet den Nutzern nun ein neues Angebot, um diese zu vermeiden – doch dieses kostet Geld.

Seit 2023 hat sich Kleinanzeigen von eBay getrennt. Das brachte natürlich einige Veränderungen mit sich: einen anderen Namen und ein brandneues Design und Logo. Doch eines hat sich nicht geändert: Wie das Unternehmen selbst schreibt, bleibt die Plattform weiterhin ein „Online-Marktplatz zum Kaufen, Verkaufen, Tauschen“.

Häufige Werbung im Fokus der Kritik

Ein Blick in die App-Kommentare zeigt jedoch eine Entwicklung, die bei vielen Nutzern für Ärger sorgt. Dem Empfinden eines Kleinanzeigen-Nutzers zufolge gebe es auf der App deutlich „zu viel Werbung“. Ein anderer klagt an, dass er die Werbung als „immer aggressiver“ wahrnimmt.

So finden sich in den Rezensionen der Kleinanzeigen-App etliche Bemerkungen über die Werbung. Genervt schreibt ein Nutzer: „Mittlerweile kann man kaum noch etwas suchen, ohne dass sich automatisch die Shein-Werbung öffnet und man kaum wieder herauskommt.“ Ein anderer User beschwert sich: „Neuerdings öffnet sich immer von selbst die Amazon-App, wenn man durch Angebote scrollt.“

Kleinanzeigen Pur kostet 1,99 Euro im Monat

Kleinanzeigen reagiert natürlich auf diese Kritik und erklärt immer wieder in den Kommentaren: „Damit bei Kleinanzeigen alles läuft, sind wir auf Werbung angewiesen.“ Einige Nutzer zeigen Verständnis dafür, allerdings merkt ein User an: „Werbung ist ja schön und gut, aber selbstständiges Öffnen neuer Links oder Apps geht gar nicht.“

Vonseiten Kleinanzeigen gibt es jetzt eine brandneue Idee, um diese Kunden zu beruhigen – und dafür werden sie zur Kasse gebeten. Wer genervt von der penetranten Werbung ist, kann ganz einfach das neue Abo-Modell „Kleinanzeigen Pur“ abschließen. Dieses kostet 1,99 Euro im Monat.

Kleinanzeigen zählt auf seiner Website die vielen Vorteile des neuen Abonnements auf. So werden die Daten von Nutzern, die dieses abgeschlossen haben, nicht mehr an Drittanbieter zu Werbezwecken weitergegeben – und natürlich verschwindet auch die penetrante Werbung, über die sich so viele Kunden beschweren. Dies gilt sowohl für die App als auch für die Browser-Version.