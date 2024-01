Kleinanzeigen: Plötzlich sind diese Artikel viel mehr wert – der Grund dahinter ist traurig

Die Fußballwelt trauert um einen der besten Spieler aller Zeiten. Franz Beckenbauer starb Anfang 2024 wohl an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung. Er war unter anderem Welt- und Euromeister sowie zweifacher Weltfußballer. Sein Einfluss auf den Weltfußball ist nicht in Worte zu fassen. Ein großer Fußballer und Trainer. Der Kaiser. Franz Beckenbauer.

Die Auswirkungen des Todes von Beckenbauer spürt man bereits in vielen Bereichen. So auch bei Kleinanzeigen. Viele Artikel, die in Verbindung mit dem Kaiser stehen, haben in kurzer Zeit enorm an Wert gewonnen. Ein Überblick.

Kleinanzeigen: Plötzlich sind diese Artikel viel mehr Wert

Im Netz schossen die Preise für den Kaiser-Merch nach seinem Tod schlagartig in die Höhe. Die Angebotspreise für Autogrammkarten sind innerhalb der letzten drei Tage auf Kleinanzeigen um 163 Prozent gestiegen, während Trikots des Kaisers für den sechsfachen Durchschnittspreis gehandelt werden. Bei Kleinanzeigen sind aktuell über 500 Beckenbauer-Inserate online, teilweise zu horrenden Preisen. Das sind die skurrilsten Anzeigen.

+++ Kleinanzeigen: Verkäufer machen immer wieder Fehler – er kann auch für dich teuer enden +++

Ein original WM-Ball von 1970 mit den Unterschriften von Beckenbauer sowie zwölf weiteren Unterschriften von Spielern der damaligen Nationalmannschaft wird für 1.970 Euro angeboten.

Wer einen Haarschnitt wie der Kaiser tragen möchte, hat die Möglichkeit für gerade einmal 15 Euro den HAIRMATIC 2000 in der Franz Beckenbauer Edition zu erwerben.

Kleinanzeigen: Weitere skurrile Artikel

Für den Preis von 490 Euro gibt es einen Drei-Streifen-Jogginganzug in der Originalverpackung – zwar nicht selbst vom Kaiser getragen, aber dafür von ihm vermarktet. Ein Autogramm aus dem Jahr 1977 als Beckenbauer in Amerika für New York Cosmos gespielt hat, wird für schlappe 600 Euro angeboten. Nicht die Queen, sondern unseren Kaiser gibt es auf einer Briefmarke für 2000 Euro.

Mehr News:

Eine originale Beckenbauer-Spielpuppe aus dem Jahr 1977 wird für 65 Euro angeboten. Außerdem gibt es einen Knorr-Suppenlöffel für 300 Euro, welchen die Unterschrift des Weltmeisters ziert.