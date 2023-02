„Kitchen Impossible“ (Vox): Tim Mälzer zeigt dem Zuschauer seinen nackten Hintern

Dieser Mann hat schon fast überall gekocht. Seit 2014 „Kitchen Impossible“ in Deutschland startete, verschlug es Starkoch Tim Mälzer schon in allerlei Herren Länder und auch Restaurants. Doch einen Einsatz wie am kommenden Sonntag (26. Februar 2023) hatte der gebürtige Elmshorner noch nie.

Starkoch Thomas Bühner schickte seinen Konkurrenten nämlich in ein Luxushotel nach Marbella in Spanien. Spannend war dabei jedoch weniger das Hotel an sich als seine Gäste. Dort residierte nämlich die deutsche Fußballnationalmannschaft. Richtig gelesen: „Kitchen Impossible“ drehte im Trainingslager der deutschen Kicker-Elite.

„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer kocht für die Nationalelf

Klar, dass Tim Mälzer da nicht bloß kochen würde. Ein wenig in den Fitnessraum, ein bisschen kicken auf dem Platz und anschließend noch ein Bad im Ermüdungsbecken, bei dem der 52-Jährige sich seine Boxershorts aber mal ganz weit in die Ritze zog, um den Zuschauern seinen gerade trainierten Hintern zu zeigen. Da kann nun jeder selbst entscheiden, wie schön er das findet.

Klar ist aber auch, ohne Kochen ging auch bei Hansis Jungs nichts. Und so übernahm Mälzer die Aufgabe von Anton Schmaus, der normalerweise für die Kicker kocht. Keine leichte Aufgabe, der sich Tim Mälzer aber gewachsen sah. Gegenüber Stars wie Serge Gnabry, Josua Kimmich oder BVB-Star Nico Schlotterbeck prahlte Mälzer: „Und wenn ihr jetzt sagt, das war besser als der Schmaus, dann dürft ihr offen reden. Da muss man auch an alten Lorbeeren nicht festhalten. Weil dann würden wir ja immer noch Beckenbauer hier rumstelzen haben, wenn wir nur auf die Alten setzen. Wir müssen auch der Jugend mal eine Chance geben.“

Mehr Nachrichten:

Wie das Urteil der Nationalspieler für Mälzers Kochkünste ausfiel und ob sich der 52-Jährige gegen seinen Kochkonkurrenten Thomas Bühner durchsetzen konnte, das erfährst du am kommenden Sonntag (26. Februar 2023) um 20.15 Uhr bei Vox oder bereits vorab bei RTL Plus.