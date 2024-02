Kirchdorf/Bayern: Prominente Journalistin vermisst – dramatische Suche auf dem Inn

Große Polizei-Suche an der deutsch-österreichischen Grenze. Laut der „Passauer Neuen Presse (PNP)“ soll es sich bei der Gesuchten um eine prominente Journalistin handeln. Demnach sind mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Bayerischer Wasserwacht im Einsatz.

Seit 8.20 Uhr am Donnerstagmorgen (8. Februar) sollen die Einsatzkräfte auf der Suche nach der vermissten Person sein. Dabei konzentrieren sich die Retter vor allem auf den Inn bei dem bayrischen Dorf Kirchdorf.

Kirchdorf/Bayern: Prominente Journalistin im Grenzgebiet vermisst

Laut PNP sollen sich die Einsatzkräfte nicht nur auf einer Vermissten-, sondern auf einer Leichensuchen befinden. Bei dem Einsatz auf österreichischer und deutscher Seite rund um Kirchdorf am Inn kommt auch eine Drohne zum Einsatz.

Dazu wird der Fluss mit bis zu acht Booten nach der Vermissten abgesucht. Doch von der Journalistin fehlt weiterhin jede Spur. Derzeit gehen die Einsatzkräfte vom Schlimmsten aus. Um wen es sich bei der noch unbekannten Journalistin handelt, ist bislang noch unbekannt.

Suche vorerst abgebrochen

Knapp vier Stunden seit Vermisstenmeldung dauerte die erste große Suchaktion an. Seit dem Vormittag fahren die Suchtrupps den Fluss in Höhe Braunau ab. Beteiligt sind Feuerwehren aus Braunau, Mining und St. Peter am Hart aus Österreich, sowie aus Simbach und Kirchdorf in Bayern.

Allerdings blieb die Suche nach der vermissten Person bislang erfolgslos, die Vermisste wurde noch nicht gefunden. Gegen 12 Uhr wurde die Suche vorerst abgebrochen. Die Sorge um die prominente Journalistin ist groß.