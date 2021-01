Kinderkrankengeld: Kitas und Schulen bleiben geschlossen– doch es gibt diese gute Nachricht für Eltern

In gewisser Weise droht Einsamkeit in 2020 wohl fast jedem, besonders in der zweiten Lockdown-Isolation. Social Distancing kann für manchen eine psychologische Herausforderung darstellen. Hier die hilfreichsten Tipps gegen Einsamkeit:

Kitas und Schulen sollen bis Ende Januar geschlossen bleiben. Darauf haben sich Bund und Länder am Dienstag verständigt. Die gute Nachricht für Eltern: sie sollen Anspruch auf mehr Kinderkrankengeld erhalten.

Kinderkrankengeld: Eltern haben Anspruch auf mehr Tage

Es sind harte Zeiten für Eltern. Home Office und Homeschooling in den eigenen vier Wänden sind eine Herausforderung. Immerhin: um Familien zu entlasten, haben sich die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin beim Corona-Gipfel auf zehn zusätzliche Tage Kinderkrankengeld pro Elternteil in diesem Jahr geeinigt. Alleinerziehende bekommen 20 zusätzliche Tage.

Konkret bedeutet das, dass der Zeitraum verdoppelt wird. Bisher galt: Wenn Mutter und Vater berufstätig sind, haben beide Elternteile Anspruch darauf, pro Kalenderjahr jeweils zehn Arbeitstage für die Pflege ihres kranken Kindes unter zwölf Jahren freigestellt zu werden. Bereits Ende Oktober war die Zahl der Kinderkrankgeld-Tage bereits auf 15 erhöht worden, jetzt also auf 20 Tage pro Elternteil.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hält zusätzliche Kinderkrankentage und Kinderkrankengeld für eine „sehr gute Lösung“, um Familien im Lockdown zu unterstützen.

Doch wer hat Anspruch auf Kinderkrankengeld und wie viel bekommst du?

Wird das Kind krank bzw. muss betreut werden, hast du als Arbeitnehmer Anspruch darauf, von der Arbeit freigestellt zu werden. Auch wenn du gesetzlich versichert bist und dein Kind unter 12 Jahre alt ist oder eine Behinderung hat, ein ärztliches Attest vorliegt und niemand anderes im Haushalt das Kind versorgen kann. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erforderlich wird, weil die Schule oder der Kindergarten pandemiebedingt geschlossen ist oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt wurde.

Das Kinderkrankengeld wird von der Krankenkasse ausgezahlt. Es ist gesetzlich geregelt: wie beim normalen Krankengeld auch erhalten Eltern 90 Prozent ihres ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts. Gleichzeitig darf die Zahlung aber 70 Prozent der kalendertäglichen Beitragsbemessungsgrenze nicht überschreiten. Es gibt eine Höchstgrenze für das Kinderkrankengeld. Sie liegt bei 112,88 Euro (2021) pro Tag.

Wie sieht es mit Notfallbetreuung in Schulen und Kitas aus?

Grundsätzlich bleiben Schulen und Kitas bis Ende Januar zu. Doch die Länder haben unterschiedliche Regelungen für die Notfallbetreuung gefunden. NRW will in einer Sondersitzung des Kabinetts am Mittwoch entscheiden, wie es mit Kitas und Schulen weitergeht.

In Niedersachsen wechseln Schüler der Klassen der Sekundarbereiche I und II, in denen keine Abschlüsse anstehen, komplett ins Distanzlernen. Abschlussklassen haben Wechselunterricht. Für Schüler und Schülerinnen der Klassen 1 bis 6 ist eine Notfallbetreuung eingerichtet. Hier können Kinder hingehen, bei denen mindestens ein Erziehungsberechtiger in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse arbeiten. (ms)