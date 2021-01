Kinderkrankengeld beantragen: Regierung schließt „Lücke“ – DAS musst du jetzt alles wissen

Kinderkrankengeld: In der Regelung hat sich einiges geändert. (Symbolbild)

Die neuen Corona-Regeln bringen einige Änderungen mit sich. Da stellt sich jetzt auch die Frage: In welchem Fall und wie lange bekomme ich Kinderkrankengeld? Die Regelung hat sich im Januar geändert und greift in unterschiedlichen Fällen.

Alles, was du dazu wissen musst, erfährst du hier.

Kinderkrankengeld: DAS musst du jetzt wissen

Ausgesetzte Präsenzpflicht, geschlossene Schulen und Kitas oder ein erkranktes Kind: Kindergarten- und Schulkinder stehen wegen der Corona-Pandemie derzeit vor besonderen Herausforderungen. Doch damit trifft es auch ihre Eltern; sie müssen ihre Kinder vermehrt zu Hause selbst betreuen und zugleich ihrem Job nachgehen.

Um die finanzielle Hürde zu stemmen, haben Eltern nun mehr Anspruch auf Kinderkrankengeld. Befindet sich ein Kind also in häuslicher Betreuung, weil es krank ist, greift der Anspruch auf das Kinderkrankengeld. Jedoch können Eltern die finanzielle Unterstützung auch dann nutzen, wenn der Kindergarten oder die Schule pandemiebedingt geschlossen ist. Das gilt auch dann, wenn Schulferien verlängert werden, die Präsenzpflicht ausgesetzt wird, oder wenn es auch nur empfohlen wird, die Kinder zu Hause zu betreuen. Das Kind muss also nicht zwingend krank sein, damit der Anspruch besteht.

Eltern haben in einem solchen Fall im Gegensatz zur bisherigen Regelung den Anspruch auf die doppelte Tagesmenge: Jedem Elternteil stehen jetzt pro Kind 20 statt 10 Tage zu, Alleinerziehende erhalten 40 statt 20 Tage. Die Bundesregierung wolle es den „Eltern ermöglichen, sich unkompliziert und ohne finanzielle Verluste um ihre Kinder zu Hause zu kümmern“, sagt dazu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Der Anspruch auf Kinderkrankengeld greift bei einer geschlossenen Kita und auch in anderen Fällen. (Symbolbild) Foto: imago images / Petra Schneider

Das ist das Kinderkrankengeld:

Bei Krankheitsfall des Kindes müssen die Eltern ein ärztliches Attest bei der Krankenkasse einreichen

Bei Schul- oder Kitaschließung reicht Bescheinigung der jeweiligen Einrichtung

Summe beträgt bis zu 90 Prozent des entfallenen Nettoarbeitslohns

Regierung rudert zurück bei selbstständigen Eltern

Wird es empfohlen, die Kinder zu Hause zu betreuen, müssen Eltern das bei der Krankenkasse nachweisen. Die Krankenkasse kann hierzu die Vorlage einer Bescheinigung der jeweiligen Einrichtung oder der Schule verlangen. Und auch grundsätzlich stellt man den Antrag auf Kinderkrankengeld bei der Krankenkasse.

Nun haben nicht mehr nur gesetzlich Versicherte einen Anspruch auf das Kinderkrankengeld. Nachdem zunächst Privatversicherte und Selbstständige in die Röhre geschaut haben, entlastet das Land diese Zielgruppe nun doch. Das Kabinett habe ein Hilfsprogramm auch für privat und freiwillig gesetzlich versicherte Eltern mit Kita- und Schulkindern unter zwölf Jahren beschlossen, teilte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag im Familienausschuss des Landtags mit.

Selbstständige und Privatversicherte bekommen ebenfalls Kinderkrankengeld vom Land

Zwar habe der Bund die Kinderkrankentage für gesetzlich versicherte Eltern verdoppelt, die ihre Kinder in der Pandemie zuhause betreuen. Bei privat oder freiwillig Versicherten, Selbstständigen oder Freiberuflern sei jedoch „eine Lücke hinterlassen“ worden, sagte Stamp. Diese werde das Land NRW nun mit einem eigenen Hilfsprogramm schließen. Entschädigt würden auch gesetzlich versicherte Eltern, deren Kinder privat krankenversichert seien. „Corona unterscheidet nicht, in welcher Art und Weise Familien versichert sind“, sagte Stamp.

Demnach werden laut Stamp für all diese Elterngruppen in NRW 10 Krankentage pro Kind und bei Alleinerziehenden 20 Tage angesetzt. Der Tagessatz für die Entschädigung betrage 92 Euro. Anträge könnten ab Februar bei den Bezirksregierungen gestellt werden. Die Anträge gelten rückwirkend zum 5. Januar. (nk mit dpa)